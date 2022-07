Herečka ukázala bradavky a setřela muže, co ji vulgárně kritizovali

Florence Pughová tvrdí, že je na své tělo patřičně hrdá a nenechá se znechutit muži, kteří podle ní nemají právo ji kritizovat. Očekávala prý komentáře ohledně výběru šatů, ale rozhodně ne veřejné shazování ženského těla.

„Není to poprvé a určitě ne naposled, co žena uslyší od cizích lidí, co je špatně s jejím tělem. Znepokojivé ale je, jak vulgární někteří z vás mužů umí být,“ napsala herečka na Instagramu, kde ji sleduje kolem 7,5 milionu uživatelů.

Herečka známá například z filmů Malé ženy a Black Widow, která se příští rok objeví v pokračování Duny, se prý dávno smířila se svým tělem i jeho nedostatky, které nesnášela v době, když jí bylo 14 let.

„Tolik z vás mi chtělo agresivně dát vědět, jak jste byli zklamáni mými ‚malými kozami‘, nebo jak bych se měla stydět, že mám tak ‚plochou hruď. Žiju ve svém těle dost dlouho. Jsem si plně vědoma velikosti mých prsou a nebojím se jí,“ pokračovala.

„Co je znepokojivější... Proč se tak bojíte prsou? Malá? Velká? Levé? Pravé? Pouze jedno? Možná žádná? Co. Je. Tak. Děsivé. Dospějte. Respektujte lidi. Respektujte těla. Respektujte všechny ženy. Respektujte bytosti. Život bude mnohem jednodušší, slibuji. A to vše kvůli dvěma roztomilým bradavkám…,“ dodala.

Její příspěvek pozitivně komentovali její fanoušci i kolegové a kolegyně. Jessica Chastainová (45) se například zamýšlela, proč je pro některé muže tak hrozivé, když si uvědomí, že ženy mohou milovat svá těla bez jejich svolení. „Nepatříme vám,“ napsala oscarová herečka na sociálních sítích.