Filmový průmysl chtěl změnit mou váhu i vzhled, zlobí se Florence Pughová

Když už byla dospělá, v roce 2015 ji obsadili do role vycházející popové hvězdy ve filmu Studio City. Nicméně zanedlouho se od lidí z branže dozvěděla, že se pro tuto roli vlastně nehodí.

„Těch věcí, co se na mě snažili změnit, ať už šlo o mou váhu, vzhled, tvar obličeje, tvar obočí. To nebylo to, co jsem chtěla dělat, ani odvětví, ve kterém jsem chtěla pracovat,“ řekla herečka.

„Myslela jsem si, že filmový byznys bude takový jako moje zkušenost s natáčením filmu Ztrácení, ale být na vrcholu ve skutečnosti vypadalo takhle a já jsem cítila, že jsem udělala obrovskou chybu,“ dodala.

Přesto ve filmovém průmyslu zůstala, snaží se ovšem zůstat svá a role si vybírat důkladněji. Na svém kontě má filmy jako Lady Macbeth, Král Lear, Král psanec, Malé ženy, Black Widow, To nic, drahá nebo Irský zázrak. S režisérem Alexanderem Skarsgardem momentálně pracuje na psychologickém thrilleru The Pack. Začátek natáčení je naplánován na březen 2023.