Koláže od TMBK? Supervtipné, ale i trapné, míní herečka Denisa Nesvačilová

Setkáváme se na párty magazínu Playboy. Co vás osobně spojuje s tímto časopisem, abyste případně osvěžila paměť některým čtenářům?

Fotila jsem pro Playboy v minulém roce. Myslím, že to bylo květnové nebo červnové vydání. Bylo to jedno z nejnádhernějších focení, co jsem kdy v životě zažila. Paradoxně. Protože jsem si o tom do té doby nic takového nemyslela.

Jste ráda, když se ze záznamu nebo z fotografie líbíte sama sobě?

Otázka je, jestli jsem se kdy dokázala sama sobě líbit. Ale jo, zrovna na fotkách, který jsou v Playboyi, jsem se sama sobě strašně líbila. Oni mě tak hezky vedli. Já bych se sama takhle neučesala ani neoblíkla. A rozhodně bych ani nevěděla, jak se mám nastavit. Ale líbila jsem se sama sobě a to asi každá žena miluje, když se sama sobě líbí.

Hrajete například i v Divadle Radka Brzobohatého. Na co diváky pozvete?

Jedna z nejnovějších her se jmenuje A je to venku! Hraji tam třeba s Mirkem Etzlerem, Péťou Špindlerovou nebo s naším uměleckým šéfem Lukášem Burianem. Je to krásná komedie na docela těžké rodinné téma. Ale čím drsnější věci se dějí, tím víc se divák směje. Pro nás je to samozřejmě velmi náročné. Vždycky po představení se cítím, jak když složím čtyři vagony uhlí. Je to emocionálně hodně náročné i textů je tam strašně moc, mám asi sto dvacet stran. Ale na to tedy všechny srdečně zvu, protože si myslím, že to se bude líbit úplně každému. Každá tam najde situace ze své rodiny, s mámou, s tátou, s partnerem, je to mnohovrstevnaté a krásné.

Pak bych pozvala třeba také do Divadla Kalich na muzikál Biograf Láska. To je moje velká srdcovka, nejen kvůli písničkám Hanky Zagorové, ale celkově kvůli celému týmu. Nebo i do Divadla Metro na Národní třídě. Protože to už je jenom kousek k tomu Národnímu! (smích)

Transformujete sebe sama hodně do svých rolí? Dáváte jim opravdu kus sebe sama?

Dost často jo. Loni jsem hrála nějaké vražedkyně, takže tam to úplně nejde. Ale snažím se do toho vždy vložit nějakou lidskou stránku. Ne vždy je tam napsaná. Ale myslím si, že herec by měl nějakou postavu vypíchnout i v nějaké lidskosti. I zlý charakter má přece nějaké stránky, kde je křehkej nebo zranitelnej. Tu postavu to pak dělá barevnou a divácky zajímavou. Takže se snažím všude. Teď třeba hraji mafiánku na Primě a je zajímavé, že lidé za mnou chodí a říkají: „Vy jste tam tak strašně zlá! Ale my vás milujeme!“ A to je podle mě právě asi tím, že se jí snažím dávat i lidskou tvář. Ukázat, že má i emoce, které nedává moc najevo, ale jsou tam cítit.

Jak vy osobně reagujete na různé popkulturní milníky české společnosti? Třeba koláže grafika Tomáše Břínka (TMBK), které se loni týkaly i vás osobně?

Já na ně reaguji, i když se mě týkají, i když se mě netýkají. Některé mi přijdou supervtipné, některé nechytím, protože jich přijde strašně moc za sebou. A některé mi přijdou trapné. Ale to se nemusí týkat jenom mě. O celé té věci byly docela vtipné všechny! Já si ze sebe opravdu umím udělat legraci a myslím, že je to obrovskej balzám na duši. Já humor obhajuji. Teď jsem ho obhajovala na Facebooku v nějaké diskusi. Asi ve dvaceti různých komentářích. Takže já si myslím, že dobrého i drsného humoru není nikdy dost. Zvlášť v dnešní době si myslím, že je fajn se zasmát. Zasmát se sám sobě, to je přátelé trošku umění. Ale kdo to neumí, ten nemá ten život tak barevnej a veselej.

Existují média, která byste ráda zadupala do země?

Nejsem úplně kámoš s bulvárem, to asi tušíme. Ale respektuji, že to tady tak prostě je. Snažím se být ke všem slušná. Pravda je, že si teď držím víc nějaké svoje osobní hranice, což si myslím, že je logické a pochopitelné. Ale snažím se nějak koexistovat v tom prostoru, jaký je. Výhoda je, že hodně pracuji a třeba dvacet sedm dní v měsíci hraji divadlo. Nikam moc nechodím, takže se nepotkávám na veřejných akcích s lidmi, kteří by mi chtěli třeba nějak víc škodit. Beru to jako součást, ale nevyhledávám to aktivně.

Měla jste někdy okamžik, kdy byste si řekla třeba „chci být alespoň trošku anonymní, odbarvím se na blond“?

Každý den! (smích) Ale dobré je, že já se umím super maskovat. Udělám si drdůlek, nenamaluji se, vezmu si na sebe takovej „spacák“ a... nemají šanci!

