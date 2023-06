Je mi jedno, jak vypadá muž. Musí mít přidanou hodnotu, říká Nesvačilová

„Mně je úplně jedno, jak vypadá muž. Daleko důležitější je, jakou má duši. Jestli je alespoň trošku temperamentní, vtipný, chytrý a jestli dělá něco, za co si ho můžu vážit. Ať už jsou to pracovní věci nebo charita. Musí mít vždycky nějakou přidanou hodnotu,“ řekla Denisa Nesvačilová na večírku, kde se křtil magazín s její titulkou.

Herečka, která naposledy chodila se scenáristou Petrem Kolečkem, který se ovšem mezitím oženil s modelkou Anetou Vignerovou, neprozradila, jestli někoho hledá, nebo je momentálně zadaná.

Pracovně je však hodně žádaná a kromě primáckého seriálu ji lanaří také do projektu na Slovensku. Zatím ovšem neví, jestli na nabídku kývne. „Možná budu expandovat,“ prohlásila s tím, že nyní bude mít v natáčením rozvrhu tři týdny volna a ráda by zaletěla k moři.

V cizině, konkrétně v Londýně, fotila i snímky pro Playboy. Když jí nabízeli focení, nejdřív váhala, a dokonce si myslela, že si z ní někdo dělá legraci. „Pak jsem se sešla s producentem Playboye a zjistila jsem, že to legrace není, naopak že ta nabídka je velmi seriózní a že má krásně stanovená pravidla. Potom jsem už neváhala déle než pět minut,“ přiznala.

Denisa Nesvačilová na obálce magazínu Playboy (06/2023)

I když měla vymyšlených spoustu podmínek ohledně focení, realizační štáb je představil ještě dříve, než se herečka dostala ke slovu. A přesně se do jejích představ trefili.

Hereččini fanoušci jsou z výsledku prý nadšení. „ A také překvapení, asi stejně vlastně jako já a moje blízká rodina. Protože to ode mně asi skutečně nečekal jen tak někdo, ale všem se to moc líbí a mám ty reakce opravdu krásné. A co je pro mě nejdůležitější, myslím, že je to nejdůležitější momentálně i ve společnosti, že na mě krásně reagují ženy,“ dodala Denisa Nesvačilová.