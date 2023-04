Kolečkovi a Vignerové přeji hodně lásky, tolerance a štěstí, říká Nesvačilová

„Když si to oba vybrali a ublížili tím tolika lidem kolem sebe, jelikož to nejsem jenom já, ale třeba i Petrovy děti, tak jim přeji hodně lásky, tolerance a štěstí,“ odpověděla Denisa Nesvačilová v rozhovoru pro magazín Exkluziv na otázku, co by popřála svému bývalému partnerovi Petrovi Kolečkovi a jeho manželce Anetě Vignerové.

Herečka se v rozhovorech nechce příliš vracet k době strávené po boku scenáristy. „K ničemu z těch devíti měsíců, co jsem byla ve vztahu, se nevyjadřuji. Mám k tomu i osobní důvody. Například Petrovy děti, se kterými mám opravdu moc hezký vztah,“ řekla a dodala, že rozhodně ničeho nelituje.

„Možná se tomu budou mnozí divit, ale toho, co jsem zažila s Petrem, nelituju. Měli jsme nádherný a hluboký vztah, byli jsme na sebe tak napojení, jako jsem nebyla nikdy s nikým,“ popisuje.

Denisa Nesvačilová a Petr Kolečko na udílení cen Český lev (Praha, 4. března 2023). Jen o týden později si vzal scenárista modelku Anetu Vignerovou.

Jak se momentálně cítí, prý ani sama neví. „Nikdo mi moc nedal prostor se nějak cítit. Každý den od desíti do tří zkouším v práci extrémně těžký text, po zkoušení jezdím do dabingového studia nebo ještě hrát do divadla. Nemám ani vteřinu si uvědomit, co je ve mně za pocity,“ dodala Nesvačilová.

Podle psycholožky a sexuoložky Laury Janáčkové je obětí v milostném trojúhelníku Vignerová–Nesvačilová–Kolečko právě scenárista. „Někdy se stává, speciálně mužům, ale i ženám, že se zamilujeme do více lidí a nemůžeme si pomoci. Z určitého pohledu jsou v tu chvíli oběťmi všichni, z mého odborného pohledu je to určitě muž. Protože ten je rozervaný, vidíme, že si neumí vybrat, a muži mi dají jistě zapravdu, že všechny ženy chtějí muže jenom pro sebe. Tudíž obě ženy z obou stran na něj vyvíjejí tlak,“ vysvětlovala nedávno v rozhovoru pro pořad Showtime.

Vývoj vztahu se podle ní predikovat nedá. „Nikdo neví, co vyhraje. Všichni lidé asi fandí tomu, aby vyhrála rodina. Pokud je někde malé dítě, je naprosto logické, že potřebuje kompletní rodinu a tatínka, protože tatínek je jen jeden. Život však přináší celou řadu jiných věcí a muž může být dobrý otec a přitom nemusí být dobrý manžel. V každém případě je tu fakt, že jestliže někdo někoho podvedl, je větší pravděpodobnost, že se to bude v budoucnu opakovat,“ dodala Janáčková.