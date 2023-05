Nesvačilová v Playboyi. Zažít luxus byl splněný sen, říká sexbomba z Tábora

Denisa Nesvačilová se nechala slyšet, že není dostatečně sexy na to, aby pózovala pro Playboy, a že by měla po třicítce nosit už jen roláky. Když jí ovšem představili koncept focení, které se mělo uskutečnit v jejím milovaném Londýně, nebylo nutné ji dlouho přemlouvat.

Herečku oblékli do rafinovaně sexy spodního prádla a zdobily ji smaragdy, diamanty a luxusní hodinky. „Je neuvěřitelné, jak se v Playboyi přesně strefili do mého vkusu, co se týká lokace a celkové vizuální stránky. Prostředí mě nadchlo. A zažít ten luxus, ať už to jsou diamanty, drahé hodinky nebo soukromé letadlo, to je splněný sen!“ prohlásila Denisa Nesvačilová.

„Focení ve studiu, které je zařízeno v eklektickém bohémském stylu s vintage a starožitnými kousky, jsem si neskutečně užila! Spolupráce s celým týmem byla excelentní,“ dodala.

Pod taktovkou fotografky Veroniky Marx vznikly sexy snímky s podtitulem Sexbomba z Tábora. „S Denisou Nesvačilovou bylo focení velkým zážitkem! Sedly jsme si nejen po profesionální stránce, ale hlavně po té lidské díky našemu společnému smyslu pro černý humor. Není nad to, když na focení přiletí filmová hvězda privátním letounem a zpátky do Česka odlétá jako vaše nejlepší kamarádka,“ řekla fotografka.

O image Denisy Nesvačilové se postarala kreativní make-up artistka Koki a o styling Denisa Přikrylová. Backstage fotografie nafotila Chloe Ann Smith a image video natočil Filip Daitl. Fotilo a natáčelo se ve vzduchu, v hangáru a ve studiu The Old Lace Factory ve východním Londýně. Na projektu kooperoval česko-britský tým pod vedením manažera Jána Bulky.

Herečka Denisa Nesvačilová momentálně hraje v primácké televizní minisérii Půlnoční zpověď, má také hlavní roli v divadelní komedii A je to venku! Je také čestnou členkou dobrovolných hasičů Přepychy.