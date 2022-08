Problémy se neřeší v jiné posteli, říká Vignerová. Nesvačilová mluví o svobodě

Petr Kolečko potvrdil ve středu rozchod s matkou svého syna Jiříka Anetou Vignerovou.

„Rozchod s partnerem, se kterým má člověk děti, není nikdy žádná výhra. Bohužel v tomto případě se to jevilo již delší dobu jako nevyhnutelné řešení. Vynasnažím se, aby tím Jiřík trpěl co nejméně. S Denisou si mimořádně rozumíme. Nicméně jakkoli to vypadá, rozhodně ona není důvodem našeho rozchodu s Anetou,“ řekl pro pořad Showtime.

Scenárista a jeho nyní už bývalá partnerka rozchod vnímají každý jinak. Podle modelky lže Kolečko o tom, že ani jeden z nich nebyl ve vztahu šťastný.

Petr Kolečko, Aneta Vignerová a jejich syn Jiřík (2022)

„To je lež. Podporovala jsem ho v tom, aby natáčení Pálavy dotáhli, a on mi dal dýku do zad. Bohužel nevím, co k tomu říct, je to celkem rychlé. Teď jsem se dozvěděla, že mě někdo s někým podvádí. Každý domácí problém se řeší hlavně doma a ne v jiné posteli, tím to celé pro mě končí. Vidím to jako zbabělost chlapa,“ vyjádřila se Aneta Vignerová.

Ke svému novému vztahu měla co říct i Kolečkova nová partnerka, herečka Denisa Nesvačilová.

„Mezi mnou a Petrem to trvá doslova pár dnů. Jsem proto velmi překvapená, kolik pozornosti naše rodící se křehká láska vzbuzuje. Oba jsme do vztahu vstupovali jako svobodní lidé, nikomu se nestala žádná křivda,“ říká Nesvačilová, kterou Kolečko v minulosti obsadil již do několika svých projektů.

Petr Kolečko a Denisa Nesvačilová

Petr Kolečko napsal scénář k celovečernímu filmu Padesátka režiséra Vojtěcha Kotka a spolu s dalšími autory scénář k filmu Masaryk, který získal řadu Českých lvů. Je autorem několika divadelních her, jeho režisérským filmovým debutem byl snímek Přes prsty.

Aneta Vignerová v minulosti chodila mimo jiné s fotbalisty Michalem Zemanem a Tomášem Ujfalušim nebo hudebníkem Davidem Krausem.

Denisa Nesvačilová si ve druhém ročníku DAMU v roce 2016 zahrála v dosud posledním snímku slavné „básnické“ filmové série Jak básníci čekají na zázrak. První hlavní roli získala o rok později, a to ve snímku Miluji tě modře. Velkou roli měla právě v komedii Petra Kolečka Přes prsty (2019). Patří k hlavním tvářím populárního seriálu Slunečná, hrála také v Labyrintu či v Temném kraji. Momentálně ji mohou diváci vidět například v Kolečkově novém seriálu Pálava.