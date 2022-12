Věřím, že zas rodina budeme, říká Kolečko o vztahu s Vignerovou

„Já si myslím, že to je na dobré cestě. Přeci jenom je to otec mého dítěte, něco jsme spolu prožili. Některé věci se v životě dějí a občas to chce třeba i nějaký ústupek a možná i čas, aby si ti lidi určité věci uvědomili. Zatím je to docela citlivý, takže ani já nevím, co k tomu moc říct,“ řekla Aneta Vignerová pro Showtime na CNN Prima NEWS.

Modelku se scenáristou, který se s ní rozešel kvůli herečce Denise Nesvačilové, nedávno vyfotili spolu. Oba neskrývali vzájemné sympatie. „Já jsem vždycky razila v životě takovou filozofii, že by každý měl dostat druhou šanci a tady se to nějakým způsobem možná vyvíjí. A možná je to důležitý i pro ten vztah. Neříkám, že ty věci nebolí, ale myslím si, že se dá všechno nějakým způsobem překlenout, když to má tu sílu,“ řekla Vignerová.

Petr Kolečko se vyjádřil pouze písemně. „Vážím si toho, že k sobě s Anetou po tom všem nacházíme opět cestu a dokážeme se mít rádi. Vážím si i její statečnosti v poslední době. Uvědomil jsem si, že rodina je to nejcennější, a věřím, že zas rodina budeme. Vzhledem k citlivé povaze věci je toto mé jediné vyjádření,“ uvedl.

Petr Kolečko a Denisa Nesvačilová

Bývalá královna krásy Aneta Vignerová s režisérem a scenáristou mají syna Jiřího, který letos v únoru oslavil druhé narozeniny. Kolečko má ještě dva syny z předchozího vztahu.

Scenárista letos v létě oznámil, že se s matkou svého syna rozešel a má nový vztah. „Delší dobu nám vztah nefungoval. Soužití muže a ženy je problematické, navíc u takových osobností, jako jsem já a Aneta, obzvlášť. Už delší dobu to opravdu problematické bylo a rozchod byl na spadnutí. Ani jeden jsme v tom vztahu nebyli šťastní,“ řekl v srpnu Kolečko s tím, že nechce zabíhat do detailů. „Mezi mnou a Denisou je něco čerstvého a krásného, a to je asi tak všechno, co vám k tomu můžu v tuto chvíli říct. Denisa není důvodem rozchodu.“