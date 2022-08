Vignerová a Kolečko se rozešli. Scenárista randí s herečkou Nesvačilovou

„Nejdůležitější, co je potřeba v tuto chvíli asi říct, je to, že jsme se s Anetou rozešli,“ uvedl Petr Kolečko pro Blesk.

„Delší dobu nám vztah nefungoval. Soužití muže a ženy je problematické, navíc u takových osobností, jako jsem já a Aneta, obzvlášť. Už delší dobu to opravdu problematické bylo a rozchod byl na spadnutí. Ani jeden jsme v tom vztahu nebyli šťastní,“ řekl režisér a scenárista s tím, že nechce zabíhat do detailů.

Potvrdil také to, o čem se spekulovalo už dlouho. Momentálně chodí s herečkou Denisou Nesvačilovou. „Mezi mnou a Denisou je něco čerstvého a krásného, a to je asi tak všechno, co vám k tomu můžu v tuto chvíli říct. Denisa není důvodem rozchodu,“ dodal.

Bývalá královna krásy Aneta Vignerová a režisér a scenárista mají spolu syna Jiříka, který letos v únoru oslavil druhé narozeniny. Kolečko má ještě dva syny z předchozího vztahu.

Scenárista se proslavil svým televizním debutem Okresní přebor, na jehož několika epizodách se podílel. Následovala práce na seriálech jako Čtvrtá hvězda, Trpaslík, Vinaři či internetové série ze sportovního prostředí Vyšehrad a Lajna. Fenoménem se stal jeho seriál Most!, který režíroval Jan Prušinovský.

Kolečko napsal scénář k celovečernímu filmu Padesátka režiséra Vojtěcha Kotka a spolu s dalšími autory scénář k filmu Masaryk, který získal řadu Českých lvů. Je autorem několika divadelních her, jeho režisérským filmovým debut byl snímek Přes prsty.

Aneta Vignerová v minulosti chodila mimo jiné s fotbalisty Michalem Zemanem a Tomášem Ujfalušim nebo hudebníkem Davidem Krausem.

Denisa Nesvačilová si ve druhém ročníku DAMU v roce 2016 zahrála v dosud posledním snímku slavné „básnické“ filmové série Jak básníci čekají na zázrak. První hlavní roli získala o rok později, a to ve snímku Miluji tě modře. Velkou roli měla také v komedii Petra Kolečka Přes prsty (2019). Patří k hlavním tvářím populárního seriálu Slunečná, hrála také v Labyrintu či v Temném kraji. Momentálně ji mohou diváci vidět například v Kolečkově novém seriálu Pálava.