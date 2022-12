Přišla další zrada od Kolečka a Nesvačilové. Nechápu je, říká Vignerová

„Uděláme si tu takové bulvární okýnko. Myslím, že si zasloužíte mé vyjádření. Šance tady byla. Byla však promarněna a je to pryč. Nikdo se z toho nehroutí, jak píší některá média. Všechny ty věci byly dost bolestné a musí se na nich pracovat delší dobu. Velmi rychle se to ale zas obrátilo jiným směrem. Jsem za to vlastně velmi ráda,“ svěřila se Aneta Vignerová na svém instagramovém profilu.

Reagovala tak na články v bulváru, který přinesl informace, že Petr Kolečko a Denisa Nesvačilová opět tráví čas společně a scenárista se nevrací k rodině, jak počátkem prosince naznačoval.

„Abychom trošku byli v obraze, tady proběhly skoro zásnuby a prodávání baráku, abychom si my dva vytvořili svoje nové a pevné zázemí. Takže jen chci, kdyby se na to nějaká dotyčná osoba dívala, a že si myslím, že se dívat bude, tak aby věděla, s kým má co do činění. Prostě to bude tvrdý,“ upozorňuje modelka.

„Měla jsem potřebu k tomu co se píše něco říct, protože všechno není jen o sdílení toho hezkého. Myslím si, že vám to dlužím, protože mi spousta z vás píše. I o tom, že jste prožili, nebo právě prožíváte to samé co já. Jsem moc ráda, že jsem to udělala a že to takto dopadlo. Nechápu ty dva. Je to zase další zrada. Ale o tom zase někdy jindy. Myslím si, že se tady hrálo na všechny strany a doufám, že tímto je trojúhelník vyřešen,“ říká.

Vignerová poděkovala všem svým sledujícím za slova podpory s tím, že Instagram je sice platforma, kde člověk vydělává peníze, ale když už jde s kůží na trh, měl by také občas dát ven něco ze svého soukromého života. „Ten náš moc nevyšel. Jdu se teď věnovat tomu, co je důležité a to je ten malý SpiderMan tady za mnou. Ještě jednou moc díky všem,“ dodala.

Rodiče dvouletého syna Jiříka se rozešli letos v létě. Scenárista odešel od modelky a bývalé Miss České Republiky za svou novou láskou, kterou je herečka Denisa Nesvačilová.

„Vztah nám nefungoval delší dobu. Soužití muže a ženy je problematické, navíc u takových osobností, jako jsem já a Aneta, obzvlášť. Už delší dobu to opravdu problematické bylo a rozchod byl na spadnutí. Ani jeden jsme v tom vztahu nebyli šťastní,“ řekl tehdy režisér a scenárista s tím, že nechce zabíhat do detailů.

Potvrdil také, že chodí nově s herečkou Nesvačilovou. „Mezi mnou a Denisou je něco čerstvého a krásného, a to je asi tak všechno, co vám k tomu můžu v tuto chvíli říct. Denisa není důvodem rozchodu,“ dodal.

Počátkem prosince pak oznámil, že je moc rád, že k sobě s Anetou Vignerovou nacházejí opět cestu a dokážou se mít rádi. „Vážím si i její statečnosti v poslední době. Uvědomil jsem si, že rodina je to nejcennější, a věřím, že zas rodina budeme. Vzhledem k citlivé povaze věci je toto mé jediné vyjádření,“ uvedl.