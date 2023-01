Daniela Špinar ukázala nová prsa, režisérka prochází změnou pohlaví

„Grow and Pain,“ napsala Daniela Špinar na Instagram k fotce svých prsou, což by se dalo volně přeložit jako růst a bolest či rostou a bolí. K příspěvku přidala hashtagy mybody, translife, bodychanges, transition, estrogen.

„Můj mozek je nastavený žensky a moje tělo má mužské rysy plus testosteron. Je proto lepší změnit to tělo, protože změnit hlavu úplně nejde,“ vysvětlovala v prosinci divadelní režisérka, která momentálně prochází tranzicí.

„Nejsem gay, ale heterosexuální žena. Čeká mě složité období tranzice, ale konečně se cítím správně a celý můj život do sebe zapadl,“ svěřila se před časem serveru Lidovky.

Loni také zmínila, že veřejnost by podle ní měla přestat používat slovo transsexuál. „Až strávím nějaký čas sama se sebou, chci ze své pozice dělat osvětu a o problematice mluvit. Nejen umělecky, ale i politicky. Například bychom už měli přestat používat slovo transsexuál a místo toho říkat transgender – protože být trans nemá se sexualitou absolutně nic společného, je to věc identity a myslím, že i tento termín zbytečně celou záležitost problematizuje a skandalizuje,“ řekla Špinar v rozhovoru pro iDNES.cz.

Stejně jako v řadě zahraničních zemí přibývá i v Česku lidí, jejichž gender neodpovídá biologickému pohlaví a tak podstupují tranzici. Jen za posledních devět let jich přibylo 315 procent. Podle lékařů přibývá v posledních pěti letech především náctiletých biologických dívek, které trápí nesoulad s pohlavím, do kterého se narodily. Změnu pohlaví podstoupilo v Česku už přes 1 100 lidí.

„Proč se člověk cítí nekomfortně v těle, do kterého se narodil, nevíme. Příčiny těchto poruch neznáme, a proto je ani nedokážeme kauzálně řešit. Neumíme změnit software, tedy to, co mají naši pacienti v hlavě, čím se cítí být, v rámci možností se alespoň snažíme změnit hardware, tedy jejich tělo,“ říká Petr Weiss, klinický psycholog Sexuologického ústavu VFN.

Než člověk dospěje do bodu, kdy podá ke speciální komisi ministerstva zdravotnictví žádost o změnu pohlaví, čeká ho celá řada vyšetření. Postupně podstoupí prohlídku u psychiatra, sexuologa, psychologa, endokrinologa a gynekologa či urologa. Nejdéle chodí právě k sexuologovi, kde celý proces osobními pohovory začíná. Následně lékař zahájí hormonální léčbu.

