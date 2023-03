Byla to prostě mizerná doba. Herečku Valentinu Thielovou život nešetřil

Začalo to tím, že jí měsíc před odjezdem do Belgie doma několikrát zazvonil telefon. Když ho vzal manžel, ze sluchátka se nic neozvalo. Až když byla doma sama, spustil na ni neznámý mužský hlas, který ji jménem ministerstva vnitra pozval do obávané „kachlíkárny“ na pražské Letné. „Tam se mi snažili vysvětlit, jak riskantní je cesta na Západ. Nabádali mě, ať všude chodíme nejméně ve třech, protože není vyloučeno, že se nás někdo pokusí unést,“ vzpomínala Valentina na rok 1958, kdy se chystala do Bruselu na světovou výstavu Expo jako jedna z konferenciérek Laterny magiky. Přestože multimediální show měla i díky ní obrovský ohlas, po návratu se o úspěchu raději nešířila. „Byli jsme jako exoti, že jsme mohli být pár měsíců venku. Lidi nás podezřívali, co jsme z toho měli a proč jsme tam jeli zrovna my,“ vyprávěla. Mnozí v tomto ohledu připomínali i její ruský původ.

Zjistila, že její otec za války nezahynul, ale místo aby se vrátil domů, utekl do Venezuely, kde založil novou rodinu.