Byl jsem strašně nafoukanej, ale už zpokorňuju, říká Marek Taclík

Potkáváme se ve vaší oblíbené vršovické Pivotéce, ale pijete nealko. Místo suchého února držíte „suché zkoušení“, tedy abstinenci do premiéry nové hry. To jste dodržoval vždycky?

Ne, tentokrát poprvé. Původně jsem si chtěl dát už suchý advent, ale to se mi nepovedlo. A protože jdu nerad s proudem, nechtělo se mi dodržovat suchý únor, jako to dělají všichni ostatní, a vymyslel jsem si suché zkoušení, takže období od ledna až do premiéry...

Shakespearova Macbetha...

Děkuju, že jste to řekla vy, protože já nesmím.