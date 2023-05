Po plnění výzvy z TikToku skončil teenager popálený na 80 procentech těla

Mason Dark se inspiroval videi na TikToku a pokusil se spolu s kamarádem vyrobit vlastní mini plamenomet s pomocí barvy ve spreji a zapalovače. Plechovka však explodovala a teenagerovi začalo hořet tričko i vlasy.

Oheň uhasil skokem do ledové řeky, ale i tak skončil ve velmi špatném zdravotním i psychickém stavu v nemocnici s popáleninami na osmdesáti procentech těla včetně obličeje.

„Je naprosto k nepoznání,“ řekla krátce po incidentu pro WRAL News televizní stanice Fox chlapcova matka Holli Darková. S rodinou založila veřejnou sbírku, ve které se snaží získat peníze na drahé operace, díky kterým se její syn bude moci vrátit do běžného života. Zatím bylo vybráno 40 tisíc dolarů z požadovaných padesáti.

Mason Dark, 16, suffered third-degree burns after attempting a TikTok trend

The football star was nearly killed in the stunt that comes with a warning

He will be in the hospital for at least six months and undergo several surgeries pic.twitter.com/UoKPGM8asl