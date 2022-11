Nová TikTok výzva stála život čtyři teenagery. Obětí je i mladá maminka

Marcus Webster, Swazine Swindle, Kevin Payne a Ahjanae Harperová, to jsou jména čtyř mladých lidí ve věku od čtrnácti do devatenácti let, kteří přišli o život v kradeném voze, se kterým havarovali po divoké jízdě v americkém Buffalu. Z šesti cestujících přežila jen jedna čtrnáctiletá dívka a šestnáctiletý řidič, kteří skončili na jednotce intenzivní péče, píše Brainee.sk.

„Teenageři dostali očividně nápad ukrást auto podle aktuální TikTok výzvy s názvem Kia Challenge. Ta povzbuzuje lidi k tomu, aby se pomocí USB kabelu z telefonní nabíječky dostali do vozů značek Hyundai a Kia,“ vysvětluje policejní komisař Joseph Gramaglia.

V mnoha videích na TikToku s hashtagem „Kia Challenge“ si uživatelé radí, jak se zapojit do nezákonné činnosti a jak konkrétně ukrást vůz pomocí USB kabelu. Mnozí další pak sdílejí videa svých poničených vozů, do kterých se někdo snažil podle návodu vloupat.

Podle komisaře Gramaglii zaznamenali policisté v posledních týdnech prudký nárůst krádeží automobilů související právě se zveřejněním této virální výzvy.

Nejmladší obětí zmiňované autonehody je teprve čtrnáctiletá dívka Ahjanae Harperová. Té se podle jednoho z příspěvků na Twitteru měla nedávno narodit dcera.

Řidič havarovaného auta byl obviněný z neoprávněného používání vozidla a trestného činu krádeže. Před soudem má stanout v listopadu.

VIDEO: Zemřeli teenageři poté, co zkusili splnit virální výzvu?