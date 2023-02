Pošlete pistolku, žebrá otec s dcerou na TikToku. Využili i úmrtí v rodině

O Profimannovi, muži kolem padesátky, už slyšeli asi mnozí uživatelé sociálních sítí. Český youtuber a tiktoker je spolu s dcerou Denisou, která se dříve prezentovala jako youtuberka Denisa TV, v poslední době velmi aktivní především na TikToku. Oba dva na účet přidávají videa, která často vůbec nedávají smysl, píše web AntiYoutuber.cz.

Jedním z hlavních důvodů, proč je Profimann na svém kanálu tolik aktivní, je to, že na streamech na TikToku může dostávat virtuální dárky od svých fanoušků. Na této aplikaci jsou často děti, které nechápou, že většině tiktokerů jde pouze o výdělek, nikoliv o předstíranou radost za každý obdržený dárek, tedy zaslanou animaci, za kterou zaplatí penězi.

Nedávno spustil Profimann na svém kanálu živé vysílání, ve kterém byl on a jeho dcera, která plakala. Muž sledujícím řekl, že jí umřela babička, ovšem sám byl úplně v klidu a začal vybízet všechny sledující, ať mu začnou posílat dárky. Denise mezitím vedle něj tekly slzy a neustále opakovala, že jí umřela babička.

Vpravo nahoře pistolka, o kterou žádala Denisa diváky živého streamu na TikTok profilu s názvem Profimann. Animace stojí 500 mincí, v přepočtu tedy 115 korun českých. (2023)

Profimann to však ignoroval a neustále řešil počet dárků, které mu sledující posílali, což dělali pravděpodobně proto, že jim bylo líto Denisy. Ovšem později začala o peníze žádat i sama dívka. „Jedna pistolka zlepší náladu všem, tak pojďme na to! Je taková pěkná, růžová, takové pozitivní živé barvičky,“ vybízela diváky.

Sledující mohou odměnit během živého vysílání (livestreamu) tvůrce pomocí takzvaných TikTok Coins a Gifts (v Česku známé jako TikTok mince). Jedná se o virtuální měnu, kterou zavedl TikTok pro účely darovacích odměn. Sledující nakoupí v aplikaci TikTok za reálné peníze TikTok mince. Tyto mince mohou být následně proměněny v dary (Gifts), které během vysílání pošle fanoušek svému oblíbenému influencerovi.

Mezi sledujícími kanálu se šíří spekulace, že otec Profimann svojí dceru nutí k tvorbě obsahu na sítě a využívá ji proto, že jí sledující posílají více dárků. Právě s Denisou totiž často streamuje a mnohdy své sledující lákají na to, že ty, kteří pošlou hodně animací, začnou sledovat zpět.

Za stream, kde Denisa brečela kvůli smrti své babičky, se na muže i jeho dceru snesla v komentářích velká kritika. Komentující celý stream vyhodnotili tak, že oba zkrátka jen žebrají o peníze.

Na to reagoval Profimann i Denisa, ovšem poněkud zvláštně. „Čau lidi. Tak jsme slyšeli, že prý žebráme. Tak žebrejte taky. A pokud žebrat nechcete, tak si vypněte v nastavení dárky. Jelikož máte všichni zapnuté dárky, tak žebráte taky,“ vzkázala sledujícím Denisa. „A vy ostatní si přijďte pro follow (sledování), protože my ho dáváme všem, bez rozdílu pohlaví,“ doplnil Profimann.

Denisa na rozdíl od svého uslzeného chování na streamu vypadala, jako by se nic nestalo a že je přece samozřejmost, že po svých sledujících spolu s otcem žádají dárky za nemalé finanční částky.

Princip, jaký její otec používá, je prostý. Kdykoliv někdo pošle dárek, který má vyšší hodnotu než běžné dárky za pár mincí, začne vychvalovat dotyčného dárce. „Ty vo*le, on poslal lva! No tys to zabil. Teď jsi mě fakt dostal, kámo,“ reaguje Profimann například ve videu, když mu takový dárek přijde. Lev má hodnotu necelých pěti tisíců tiktokových mincí (coinů), což je v přepočtu přibližně 1 000 korun českých. Děti často utrácejí svoje peníze, jen aby mohly poslat dárky svým idolům, kteří je za to během vysílání jmenovitě ocení, píše AntiYoutuber.cz.

Na svém profilu zveřejnil muž v minulosti mimo jiné i video, kde sám odsuzuje všechny, kteří vydělávají na malých dětech na TikTok streamech. „Profiku, ale ty streamuješ,“ okomentoval příspěvek jeden z fanoušků. „Jo, ale ty mi posíláš h*vno, tak co řešíš,“ reagoval Profimann.

VIDEO: Profimann? Nejzvrhlejší otec na TikToku: