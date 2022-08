Pokud vážíš 50 a méně, přijď na grilovačku, zval dívky na TikToku muž z Brna

TikTok je místo, kde se dá jednoduchá myšlenka dostat za velmi krátký čas mezi velké množství lidí. I neznámý tvůrce díky algoritmu může mít trendující video. A mnozí toho využívají třeba i k tomu, aby se seznámili s novými lidmi nebo propagovali nějakou událost, píše nový web Antiyoutuber.cz, který se zabývá kauzami influencerů a přináší novinky ze světa sociálních sítí.

Jistý Filas chtěl využít obojího. V polovině července měl pořádat se svými přáteli v Brně grilovačku. Tak také jeho video začalo. Po chvíli přišel s pozvánkou.

„Zveme tam holky, které spadají do skupiny padesát kilo minus,“ začal neohrabaně Filas. „Takže pokud máš pod padesát kilo, tak se mi hlaš na Instagramu.“ Video ještě doplnil popisem „Grilovačka se serpentýnami 50- kg.“

Aktuálně bylo video přehráno více než šedesát tisíc krát. Ač je starší, sledující na něj stále reagují. A rozhodně ne vždy pozitivně.

„Jo, pošlu tam svou desetiletou ségru,“ komentuje uživatelka. „Tak to budou samé holky dvanáct let mínus a to se vyplatí,“ píše další, „padesát kilo jsem měla v době, kdy jsem měla anorexii.“

Mnoho lidí tvoří i videa. Někteří si dělají legraci a váží se, aby se ujistili, že by pozvánku dostat nemohli. Jiní říkají, že je úplně jedno, kolik žena váží a pod padesát kilo váží většinou jen děti.

„Čus, tady holka padesát plus, respektive nad padesát kilo. My pořádáme grilovačku v neděli a zveme tam kluky, kteří nejsou č*ráci a mají IQ nad 120,“ dělá si legraci jedna z uživatelek.

Dá se říct, že většina uživatelů byla příspěvkem Filase pobouřena. Sledující se většinou shodli, že stanovovat váhový limit pro ženy je nemístné a video odsoudili, informoval Antiyoutuber.cz.