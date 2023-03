Dabing zatím přežije. Někteří neradi čtou titulky, míní Jachnická a Chytilová

„My, jako za naši generaci, ještě ten dabing dělat budeme, protože ještě spousta lidí nemluví anglicky dobře,“ prohlásila Stanislava Jachnická.

Také Miriam Chytilová, která je zároveň dabingovou režisérkou, vidí budoucnost dabingu růžově, zároveň ovšem připomněla, že jsou na to různé názory. „Jsou i lidé, kteří si chtějí u filmu odpočinout, třeba neradi čtou titulky,“ řekla.

V období útlumu během pandemie covidu si obě kolegyně a kamarádky společně zařídily fiktivní „dabingovou garáž“. „Trochu jsme se nudily, trochu jsme neměly žádnou práci, takže jsme si řekly, že uděláme takovou stránku @daberky_studiogaraz. Proč garáž? Jako to nejhorší co je, abychom se mohly pokusit o nějakou komiku,“ vysvětlila Miriam Chytilová a Stanislava Jachnická dodala: „Dřív všichni dabovali v garážích a v takových těch domácích studiích.“

Celý projekt na Instagramu začal různými scénkami z dabingu, dále je na něm možno zhlédnout něco jako „malý dabingový kurz“, v němž je s nadsázkou představeno to, co je na dabingu špatně, co je na něm dobře, jak se dabing tvoří. „Moc lidí to nesleduje,“ zlehčovala Miriam Chytilová dosah jejich příspěvků. „Na druhou stranu patnáct set lidí… když máte sál s patnácti sty lidí, tak už je to slušné auditorium. A pozor, máme i příspěvek, který během čtrnácti dnů vidělo 35 tisíc lidí.“

Protože i samotný Jan Kraus má s dabingem zkušenosti, vyměnili si některé své zážitky z toho, jak se točil dabing dříve a jak dnes. V rozhovoru došlo samozřejmě opět i na soukromí. Diváci se dozvěděli, že dcera Stanislavy Jachnické bude každým okamžikem rodit. „Ona nemá moc ráda, když o ní mluvím, takže jsem zase něco zkazila,“ řekla herečka sebekriticky.

14. listopadu 2022

Miriam Chytilová také zavzpomínala, jak seriál Přátelé, který se daboval spoustu let, zažehl přátelství i u nich dvou. „My jsme se se Stáňou do té doby neznaly, ale spřátelily jsme se a spřátelily jsme si i ty naše rodiny. Stáňa už byla zkušená matka, ta už jedno dítě měla, ale já ještě ne, mně se narodily u toho seriálu, takže se znají od malička a skamarádily se,“ prozradila.

Na závěr si Stanislava Jachnická moc pochvalovala, že při práci na seriálu Přátelé měla jedinou a už nikdy se neopakující příležitost si v roli bezprostřední Phoebe netradičně zazpívat. „To prostě probíhalo tak, že písnička byla v originále, a režisér řekl, najděte někoho na dabing, kdo umí hrát na kytaru, pak přivedli kolegu, ten zahrál nějaké akordy, a mně dali text a řekli, nějak to tam zazpívej,“ dodala.