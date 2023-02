Chtěla jsem být kaskadérkou, patří to ke mně, říká herečka Jachnická

Začnu trochu netypicky, ale zaujalo mě, jak moc se věnujete sportu. Co pro vás znamená? Čistíte si při něm hlavu, nebo se díky němu udržujete v kondici?

Řekla bych od všeho trochu. Odmalička jsem se sice věnovala tanci a baletu, ale jinak jsem byla sportem nepolíbená. Naši nebyli sportovci, takže jsem vůči dalším pohybovým aktivitám cítila svým způsobem dluh. Například když jsme jeli na hory, tak na boby, žádné lyže. A to jsem chtěla změnit. Proto jsem začala se spinningem, volejbalem, lyžemi, věnovala jsem se i kickboxu. Do ringu jsem ale nechodila, protože jsem jako herečka nechtěla mít pohmožděný obličej. Dlouho jsem vzdorovala běhu, ale už i běhám. Se sluchátky v uších v přírodě a je mi fajn. Sport mi pomáhá mít tělo pod kontrolou, mít dobrou fyzičku. Bohužel mám nesportovní vlastnost, že něco začnu, ale nedotáhnu to. Vyzkouším ráda cokoli, ale nemusím tomu nutně úplně propadnout. Nejedu na doraz jako jiní sportovci, ale i tak mi to stačí.