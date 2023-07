Sharon Osbourne to přehání s plastikami i s hubnutím pomocí injekcí

„Několik měsíců mi bylo hrozně špatně. Den co den mi bylo nevolno a měla jsem podrážděný žaludek. Ale brala jsem to čtyři měsíce a shodila jsem téměř 15 kilo,“ svěřila se manželka Ozzyho Osbournea v pořadu The Talk.

Sharon Osbourne se stala jedním z prvních uživatelů léku Wegovy, což je komerční název pro semaglutidovou látku sloužící ke snížení chuti k jídlu od výrobce Novo Nordisk. „Za den jsem takhle snědla třeba dvě hranolky. Teď už zase jím normálně a nepřibrala jsem od té doby ani kilo, nic,“ chlubí se nyní moderátorka.

Zmiňovaný lék, aplikovaný pomocí injekcí, je ve Spojených státech populární už delší dobu a jeho používání schválily také úřady v Británii. Nicméně i tak se s ním pojí kontroverze. Vyvinut byl jako léčba pro diabetické pacienty, ale podle médií jej začali zneužívat lidé, kteří si chtějí prostě jen vylepšit postavu. A jelikož hubnutí touto cestou mnohdy na postavu zapůsobí nerovnoměrně, ne vždy šlo o splněný sen. Z jedné studie také vyplynulo, že lidé, kteří Wegovy přestali užívat, do roka nabrali veškerá ztracená kila zpět.

V případě Sharon Osbourne to není první metoda, ke které se kvůli shazování kil uchýlila. Již v roce 1999 podstoupila operaci podvázání žaludku. Po sedmi letech si nechala podvázání odstranit. „To pak celou dobu jenom zvracíte. Nic v sobě neudržíte, protože všechno jde zpátky nahoru,“ postěžovala si v rozhovoru pro magazín ET.

V roce 2014 přiznala, že si kvůli této proceduře připadala jako „podvodnice“, protože si shozená kila nevysloužila poctivým cvičením a dietami.

Moderátorka nedávno prohlásila, že s veškerými palstickými úpravami už nadosmrti končí. Má za sebou řadu zákroků. Populární facelift podstoupila dokonce pětkrát. Výsledky poslední operace z roku 2021 ji prý vyděsily. „Říkám vám, bylo to strašné. Říkám: ‚To si snad děláte legraci!‘ Jedno oko bylo jinde než to druhé. Vypadala jsem jako kyklop,“ řekla deníku The Sun.