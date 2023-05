Zašla jsem moc daleko, uznala manželka Ozzyho Osbournea po pátém faceliftu

Sharon Osbourne tvrdí, že po liftingu obličeje v roce 2021 „vypadala jako kyklop“. „Bolelo to jako čert. Nemáte ani ponětí,“ popsala kosmetickou operaci, která trvala pět a půl hodiny.

Moderátorka, která byla v minulosti na kosmetické chirurgii jako doma, se teď svěřila, že ji výsledky poslední operace vyděsily. „Říkám vám, bylo to strašné. Říkám: ‚To si snad děláte legraci!‘ Jedno oko bylo jinde než to druhé. Vypadala jsem jako kyklop,“ řekla deníku The Sun.

Její manžel, zpěvák a skladatel Ozzy Osbourne (74), prý souhlasil s tím, že se výsledek úplně nepovedl, a nabídl se, že zaplatí nápravu. „Řekl mi: ‚Je mi jedno, kolik to bude stát, necháme to předělat,‘“ uvedla moderátorka a porotkyně talentových soutěží, která má se zpěvákem tři děti.

„Tohle mě odradilo a děsí mě to doteď. Při posledním faceliftu jsem to fakt přehnala a teď už končím,“ dodala bývalá vyznavačka plastik, která si nechala operativně vylepšit i intimní partie.

Už v roce 2013 prohlašovala, že s plastikami definitivně končí. „Někdy se kouknu na fotku a řeknu si, že můj obličej vypadá uměle. Z některých úhlů může vypadat opravdu nepřirozeně. Už jsem s tím definitivně skončila. Nemůžete si koupit zpět mládí, ať jste jakkoli bohatí. Už nikdy nepůjdu pod nůž,“ zařekla se tehdy Sharon. Po dalších deseti letech a mnoha dalších operacích už trvá na tom, že její rozhodnutí je tentokrát definitivní.