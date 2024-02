Manželka Ozzyho Osbournea se kvůli jeho nevěře pokusila o sebevraždu

Manželé spolu se svými dětmi natáčí pořad s názvem The Osbournes Podcast. V jedné z epizod, ve které probírali svůj vztah, vyšla napovrch šokující zpráva. Sharon se pokusila předávkovat poté, co se dozvěděla o Ozzyho nevěře s kadeřnicí Michelle Pughovou. Aféra trvala čtyři roky a skončila v roce 2016.

Sharon Osbourne se o manželově nevěře dozvěděla poté, co prošla jeho e-maily. Zpěvák prohlásil, že šlo o čistě fyzický vztah, který vznikl v důsledku jeho závislosti na sexu, kvůli níž nakonec podstoupil „intenzivní terapii“.

„Vždycky měl fanynky a já jsem na to byla tak zvyklá. Ale když znáte jméno toho člověka, víte, kde bydlí a kde pracuje, je to úplně něco jiného, protože jste do toho citově zainteresovaní. Vzala jsem si, nevím kolik prášků,“ svěřila se Sharon Osbourne v pořadu Cut The Crap. „Prostě jsem si říkala: Moje děti jsou starší, jsou v pohodě a dokážou se o sebe postarat.“

„Vzala jsem si léky a zamkla se v ložnici. Služka chtěla uklidit pokoj a našla mě,“ popsala, jak její pokus o sebevraždu ztroskotal.

V roce 2016 nakonec divokého rockera vzala na milost. „Nikdy jsme si se Sharon nebyli tak blízcí jako teď. Je to skvělé. Sharon je jako bůh,“ řekl Ozzy Osbourne tenkrát v rozhovoru pro deník The Sun.

„Sharon je moje spřízněná duše, někdy ji miluju, někdy ji nemiluju, někdy se na ni zlobím, někdy jsem do ní blázen, někdy na ni strašně žárlím, někdy ji chci zabít. Ale přes to všechno ji nakonec miluju víc než cokoli na světě,“ dodal nyní ve svém podcastu.