S injekcemi musím přestat, zhubla jsem příliš, říká Sharon Osbourne

„Je prostě čas přestat. Vlastně jsem nechtěla být takhle hubená, ale prostě se to stalo. Pravděpodobně to brzy zase všechno naberu zpět,“ svěřila se Sharon britskému novináři Piersi Morganovi.

Sharon Osbourne má s tuky a tělesnou hmotností problém většinu života. Aby nepřibírala extrémně, trápila se dietami, ale pak často prožívala jojo efekt.

„Jsem v bodě, kdy jsem zhubla příliš mnoho a musím se snažit si to udržet. V životě jsem nejvíc měla 104 kilogramy a teď mám 45 kilogramů. A chci si udržet váhu kolem 48 kilogramů, protože jsem příliš hubená. Ale snažím se mít zdravou rovnováhu,“ dodala manželka zpěváka Ozzyho Osbournea, který se potýká s vážnými problémy s páteří a Parkinsonovou chorobou.

Ozempic je lék určený diabetikům. Lidem pomáhá účinně a rychle zhubnout, bez pravidelného užívání jde však hmotnost uživatelů opět nahoru. Lék má fungovat jako doplněk ke cvičení a dietě, a to po dobu maximálně dvou let. Lidé, kteří svou váhu regulovali jen pomocí léku, po jeho vysazení do roka nabrali shozená kila zpět.

Sharon Osbourne uznala, že je po Ozempiku příliš vychrtlá.