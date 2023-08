Testy ukázaly, že syn není můj, prozradil moderátor Evropy 2 Nasty

„Najednou přišel cizí člověk a na schůzce mi řekl, že to starší dítě není moje. Ten člověk mi řekl: To dítě je moje, ne tvoje,“ popsal rok starou situaci, kdy se dozvěděl, že syn Sebastian (6) je synem manželčina expartnera.

Už když se Sebastian narodil, přišel mu anonym, že dítě není jeho. Tehdy to přisuzoval hejtrům a nebral v potaz. Tentokrát se však rozhodl podstoupit DNA testy, aby zjistil pravdu. „Šel jsem s dětma na testy… a skutečně v nich vyšlo, že Sebík není můj,“ popsal Cerha.

Manželka, s níž má ještě syna Patrika (4), ho potom opustila kvůli jinému muži. V té době moderátor uvažoval dokonce nad sebevraždou.

„Když se dozvíš, že to, co jsi budoval, se najednou sesypává, tak si nedokážeš představit, že to bude zase lepší,“ popsal.

„Když už nevíš kam, tak se chceš vygumovat. A přišel jeden den, kdy jsem měl černo. Nemáš přesnej plán, jestli někam skočíš nebo si něco někam přivážeš, ale chceš se vymazat,“ řekl Cerha, který naštěstí dokázal myšlenky na sebevraždu díky terapiím a přátelům překonat a začít nový život.

Do jeho života vstoupila nová láska. Randí s Tess Lojkáskovou, která se objevila v reality show Love Island.

Otcem chce být nadále oběma chlapcům. „Můj vztah k synovi to změnilo. Miluji ho ještě víc. To dítě si to nevybralo. Nepotřebuji ten vlastnický status: jsi můj, máš mé příjmení. Ale jsem rád, že mohu být po jeho boku. Jsem tu pro něj,“ dodal Cerha.