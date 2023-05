Z DNA poznáme, jestli má dítě hudební nebo horolezecký gen, říká genetička

Co víme o české populaci? Odkud nejčastěji pocházíme?

Podle čerstvých výsledků v naší databázi má 37 % Čechů slovanský původ a 26 % z nás je germánského původu. Zbytek tvoří menší skupiny pocházející především z Blízkého východu nebo Balkánu. V tom jsme jedineční.

Myslíte v té rozmanitosti?

Ano. Češi jsou mimořádní, žádná jiná země to takhle namíchané nemá. Například u sousedních Poláků nebo Slováků jasně převládá slovanský původ. My se nalézáme na rozhraní. Zjednodušeně lze říct, že na západ od nás převládá skupina germánská, kterou označujeme R1b. Do ní patří i Keltové. Východně jsou Slované, čili skupina označovaná R1a. Někdo se ve výsledku DNA testu původu vyloženě najde. Když mu třeba vyjde, že pochází z jižní Evropy, raduje se, že konečně ví, proč inklinuje k moři a má rád teplo.