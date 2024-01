Kontroverzní ostrý humor se dnes nechytá, říká moderátor a bavič Vršanský

Ač to o něm není moc známé, Dominik Vršanský měl před lety kapelu s názvem Nač ten spěch a předskakoval například skupinám Mirai a Jelen nebo zpěvačce Iloně Csákové. Pak se začal naplno věnovat moderování a sociálním sítím. Jen v posledních měsících získal díky svým vtipným videím nejen z rodinného života desítky tisíc sledujících a nových příznivců, které dokázal zaujmout.

„V poslední době mi přibývá kolem tisíce nových sledujících denně, je to vlna, na kterou jsem naskočil a naštěstí to pořád jede. Samozřejmě vím, že to tak nepůjde do nekonečna. Je to tím, že to teď dělám kontinuálně, což tak dříve nebylo. Můj humor lidi baví. Ten strop sledujících asi někde bude, ale než ho objevím, tak budu točit,“ říká moderátor a bavič v pořadu Mama Star na ÓČKU.

Nově je také influencerem. „Reklamní spolupráce samozřejmě také odmítám, pokud se s produktem nebo filozofií té značky neztotožňuji. Ale když zavolá například výrobce pracího prášku, který bychom tak jako tak domů s přítelkyní kupovali, tak jsem za nabídku placené spolupráce rád. Kdo by nebyl? Deset let točíte videa a najednou vám za to ještě nabízejí i peníze navíc,“ pochvaluje si Vršanský, který v minulosti připravoval například satirický pořad Socky pro iDNES.cz.

Momentálně moderuje s kolegyní Kateřinou Pechovou ranní show v rádiu a na ÓČKU se věnuje pořadu Smartmania, který se týká technologií, a pořadu FEED, jenž mapuje novinky ze světa showbyznysu a sociálních sítí.

Vršanský je mladým tatínkem, po synovi prý toužil dokonce dříve než jeho přítelkyně Pavlína. „Byl jsem tehdy, kolem svých dvaceti let, hodně ovlivněný zpěvákem Tomášem Klusem, který má takové, jak se říká, správňácké děti. Nebál jsem se toho, a proto se nám Alex narodil, už když mi bylo dvaadvacet. Na různých akcích ve školce dnes vnímám, že všichni tatínkové tam jsou v průměru o deset až patnáct let starší než já. A k tomu pak mají vedle sebe někdy zas ty mladé maminky v mém věku,“ říká.

Vršanský je známý i tím, že se nebojí drsnějších vtípků a ostrého humoru. I když přiznává, že ten dnes na Instagramu nefunguje. „Kontroverzní humor, který přesahuje určité hranice, se v dnešní době vůbec nechytá. A to ani na Instagramu, ani nikde jinde. Nejlépe fungují scénky z běžného dne, normální situace, které zažívá každý, podané s nadhledem a sebeironií,“ vysvětluje.

Během rozhovoru promluvil také o komunikaci s fanoušky na sociálních sítích. „Hodně lidí se snaží se mnou navázat kontakt, já zdvořile reaguji. Ale myslím, že z mých příspěvků a profilu je evidentní, že mám rodinu, se kterou jsem šťastný. A tak mi nechodí do zpráv žádné nahé fotky od fanynek. Většinou píší komentáře o hezkém tatínkovi třeba rovnou k fotkám na Instagram,“ dodává se smíchem.