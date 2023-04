Matthew McConaughey a Woody Harrelson jsou možná nevlastní bratři

Matthew McConaughey prozradil v podcastu Kelly Ripa’s Let’s Talk Off Camera, že od matky před časem slyšel šokující zprávu. Znala prý otce jeho blízkého kamaráda Woodyho Harrelsona, a to zřejmě i po intimní stránce.

„Před pár lety jsme byli v Řecku, povídali jsme si o tom, jak jsme si blízcí my i naše rodiny. A moje máma povídá: Woody, já jsem znala tvého otce,“ popsal McConaughey s tím, že slovo „znala“ řekla dost významně a všichni si toho všimli.

Oběma hercům, kteří se už dávno cítili jako bratři, to začalo vrtat hlavou. „Moje děti mu říkají strýčku Woody. Jeho děti mi říkají strýčku Matthew. A když koukáme na naše fotky, moje rodina si myslí, že na spoustě jeho fotek jsem já. Jeho rodina si zase myslí, že na mých fotkách je on,“ popsal herec.

Začali proto pátrat v rodinné historii. „Pokračovali jsme v odhalování toho, co to slovo ‚znala‘ znamenalo a trochu jsme počítali a zjistili, že jeho otec měl dovolenku ve stejnou dobu, kdy se moje máma a táta podruhé rozváděli. Pak jsou tu různé stvrzenky z míst v západním Texasu, kde mohlo dojít k setkání nebo tomu ‚znala‘ okamžiku,“ vysvětlil herec, pro nějž by zjištění otcovství nebyla právě výhra. Harrelsonův otec Charles byl totiž nájemný vrah.

Poprvé byl odsouzen v roce 1960 za ozbrojenou loupež a v roce 1973 za vraždu. Po pěti letech byl propuštěn za dobré chování. V roce 1981 však dostal doživotí za atentát na okresního soudce a v roce 2007 zemřel ve vězení.

Herci, kteří se sešli třeba v seriálu Temný případ a teď spolu natáčejí další, se stále rozhodují, zda mají podstoupit test DNA.

„Pro mě je to trochu těžší než pro Woodyho, protože po mě chce, abych řekl: Počkej chvíli, snažíš se mi říct, že můj táta nemusí být můj táta po 53 letech, kdy jsem tomu věřil? Jdu víc s kůží na trh než on,“ dodává McConaughey, jehož otec James zemřel v roce 1992 na infarkt.

VIDEO: McConaughey a Harrelson jsou možná nevlastní bratři: