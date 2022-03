Hraju s kartami, které mám rozdané, říká herečka Lucie Polišenská

Diváci vás nyní vídají v seriálu Zoo, kde hrajete ošetřovatelku žiraf. Měla jste v rámci příprav možnost se s těmito zvířaty potkat?

Než jsme začali točit, mohla jsem se k nim jít podívat. Ne tedy přímo do výběhu, tam vás nikdo z bezpečnostních důvodů nepustí, a musím říct, že bych z toho sama měla velký respekt, ale žirafy mě přesvědčily, že k obavám není důvod. Jsou milé. V rámci kontaktu, který s nimi máme během natáčení, mi přijde, že opravdu není třeba se ničeho bát. Měla jsem možnost krmit je z takové rampy, kde se dostanete do výšky jejich hlavy, a to je nepopsatelné. Mají nádherné oči.

Nejsem fanatik, nelpím na úrodě. Když mi něco vyroste, jsem šťastná, ale když něco sežerou slimáci nebo to pomrzne, nehroutím se.