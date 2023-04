Moje parketa je vesnická Mařka nebo kamarádka hrdinky, říká Lucie Polišenská

Jak jste se ocitla v Cabaretu Calembour?

Kluci, to jest Jirka Suchý z Tábora, Igor Orozovič a Milan Šotek, jsou mí spolužáci z DAMU, akorát chodili o ročník níž. Takže když to zakládali, byla jsem s nimi od první minuty a dnes je to třináct sezon, co už fungujeme a hrajeme. Potřebovali prostě k sobě nějakou holku a hraní a na zpěv, takže jsme se do toho společně pustili. Říkala jsem si, že kdyby to neklaplo, holt se rozejdeme, a ejhle, třináct let. Je to pro nás ostrůvek svobody mezi kamennými divadly – všechno je v naší režii.

Hrozně mě fascinoval způsobem herectví, dokonce bych řekla, že mám asi vlastně radši postavu, kterou vytvořil, než úplně jeho samotného.