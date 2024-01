Podvod, varuje Absolonová před reklamou na hubnutí. Zneužili její hlas

„Podvod! Někdo zneužil můj hlas! Prosím nahlaste je!“ napsala Monika Absolonová k videu, na němž její hlas zřejmě vytvořený umělou inteligencí říká, jak se jí podařilo zhubnout dvacet kilo za měsíc.

„Jedna dáma na Instagramu mi poslala video z Facebooku a tam normálně mluví můj hlas, že nějaké zázračné kapky na hubnutí. Prosím vás, je to podvod! Ale tam byl můj hlas. Já vůbec teď nevím, co mám dělat, tak jsem to poslala právníkovi. To opravdu jako umělá inteligence, jako že zneužijou Móňu? Mně to přijde úplný úlet. Tak jsem to nahlásila, kdybyste to viděli, tak to taky nahlaste, že to je podvod,“ upřesnila pak v příbězích na Instagramu.

Zpěvaččini fanoušci na sítích jí psali, že i když reklamu nahlásili, v odpovědi z Facebooku jim přišlo vyjádření, že stránka nic neporušuje.

„Je to strašné. Pro mě šokující. A budu zjišťovat, jaké další kroky můžu udělat. Ale přijde mi to jako nehoráznost,“ napsala zpěvačka redakci Revue iDNES.cz.

Monika Absolonová, kterou na Facebooku sleduje 195 tisíc lidí a na Instagramu má 223 tisíc sledujících, už v minulosti řešila podvodné zprávy a falešné profily na sociálních sítích.

Hlasová syntéza Karla Gotta

Loni se díky pomoci umělé inteligence do éteru vrátil hlas Karla Gotta. Šlo o projekt Českého rozhlasu Gott navždy, který vznikl pod vedením šéfrežiséra Českého rozhlasu Aleše Vrzáka a kreativního producenta Lukáše Sapíka. Hlas Karla Gotta vytvořený umělou inteligencí načetl pasáže z jeho autobiografie Má cesta za štěstím.

Tým, který pracoval s takzvanou hlasovou syntézou, se ale po celou dobu držel striktních interních pravidel. Z nich například vyplývalo, že hlas vytvořený umělou inteligencí může být použit jen pro načtení textu, který dotyčná osoba napsala nebo pronesla, a nebude zneužit v nesprávném kontextu.

Podle právní analýzy, kterou si Český rozhlas nechal vypracovat u renomované právnické kanceláře Štaidl–Leška, bylo užití hlasu Karla Gotta vytvořeného umělou inteligencí po všech stránkách možné při dodržení zásad šíření jeho dobrého jména, pozitivního odkazu a při respektování piety. Umělá inteligence načetla hlasem populárního zpěváka zhruba šestnáct tisíc slov.