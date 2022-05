Aspoň k něčemu byla ta nečekaná životní peripetie dobrá, říká Absolonová

Brzy vás čeká premiéra představení Lovci bobrů, ve kterém hrajete svou další činoherní roli. Jak se cítíte coby herečka?

Jsem hodně spjatá s divadlem Studio DVA, které mi dalo už několik činoherních příležitostí. Tentokrát si mě do své premiéry na Letní scéně Výstaviště Holešovice Lovci bobrů vybral Patrik Hartl, což mě moc potěšilo, protože on je známý svým perfekcionismem a jasnou představou, jak co má přesně vypadat. Musím přiznat, že mě ale i dostává do rozpaků, protože mě hodně chválí, na což nejsem zvyklá. Jeho slova „Měla bys být herečka, než ti rupne ksicht!“ hovoří za všechno. (smích)

Co říkáte na jeho nezapomenutelný smích?

Patrik se většinou začne smát bez upozornění, a když k němu zrovna stojím zády, občas se i leknu. Miluju jeho humor a originální hlášky, jako třeba tu, když mě nazývá „kraksnou z Benešova“, naráží tím totiž na mé rodiště. Mimochodem, s Patrikem a kolegou Pěknicem máme společný rok narození a on se tím ohání, když ho po zkouškách zveme na hromadný oběd slovy „Ne, ne moji milovaní, mám vás rád, jsme stejně narození, ale už jdu pryč!“

Chodíte se dívat, jak zkouší vaší společnou roli vaše alternace Sabina Remundová?

Nechodím, já nesmím. Pan režisér nám to vyloženě zakázal. Asi nechce, abychom se navzájem ovlivňovaly. Docela mě to ale mrzí, protože jsem se těšila, že se se Sabinou budu víc potkávat stejně jako s Vaškem Jílkem, Petrem Pěknicem, Štěpánem Benonim, Kryštofem Hádkem nebo Bobem Kleplem, který mi hraje tatínka.

Jaké to je, mít Boba Klepla za tatínka?

Úžasné. Takového tátu bych chtěla! Bob je pro mě naprosto čistá duše a někdy mě tím až dojímá.

Ve hře Duety zase na jevišti partneříte s Filipem Blažkem.

A je až neuvěřitelné, co nás dva s Filipem spojuje. Tréma! Nikdy bych nevěřila, že tenhle chlapák před představením prožívá podobné pocity jako já. Musíme se tomu smát, jak tam před začátkem oba vždycky stojíme a navzájem se přesvědčujeme a rituálně oklepáváme, že vše dobře dopadne. A ono opravdu vždy dopadne! Nevím, jak to má Filip, ale já jsem s ním na jevišti nesmírně šťastná. Je to ten skvělý parťák, který mě vždycky podrží.

Herectví ani zpěv jste nikdy nestudovala, přesto jste v obojím velmi úspěšná. Jak si to vysvětlujete?

Je to tak. Vystudovala jsem hotelovou školu a zpěvu jsem se začala odborně věnovat až při soukromých hodinách u pana profesora Klezly. I když mi profíci od divadla říkají, že mi hraní opravdu jde, já jim to moc nevěřím a spíš žiju v přesvědčení, že jsem netalentovaná panda. (smích)

Možná jste příliš sebekritická?

To bezpochyby jsem. A když slýchávám, že bych měla opravdu hrát, hned mě napadne, sakra, to tak špatně zpívám? Ale všechno tohle vlastně způsobila Ivanka Chýlková, která mě propojila s mým milovaným divadlem Studio DVA, kde jsem dostala nejen prostor, ale kde jsem navíc našla i něco jako svou druhou rodinu. Producent Michal Hrubý dal dohromady skvělé lidi, ať už se jedná o umělce či personál. Každý, kdo tuhle partu pozná, cítí se v ní skvěle jako já.

S divadlem je koneckonců spojený i váš manažer Tomáš Přenosil.

Díky naší spolupráci jsem poznala, jak úžasný a schopný člověk to je. A když na mou nabídku nakonec kývl, spadl mi velký kámen ze srdce. Postupně se stal součástí mého života i rodiny. Už si to bez něj zkrátka vůbec nedokážu představit. Vůbec jsem v životě měla štěstí na skvělé manažery, Tomášova předchůdkyně Kačka nebyla výjimkou.

Chodíte spolu do jeho oblíbené kryokomory?

Byla jsem tam párkrát v minulosti, ale teď nebyl čas. Musím se k němu ale zase přidat, protože by to mohlo prospět mojí kůži. Přeci jen jsem hodně zhubla, a kryoterapie je na tohle ideální věc.

Stále se vám daří držet si svou novou štíhlou linii?

Úplně bez problémů. Paradoxem je, že jsem si asi týden před rozchodem s otcem kluků, o kterém jsem ale nevěděla, že se bude konat, koupila hubnoucí koktejly. Na jejich skutečné využití ale nedošlo, protože stres vykonal své. Naopak se mi hodily ve chvíli, kdy jsem do sebe potřebovala vpravit vůbec nějaké jídlo, což se díky nim podařilo. O redukci váhy jsem se snažila už dlouho, tak aspoň k něčemu byla ta nečekaná životní peripetie dobrá. (smích)

Jak to jde dohromady s vaší kulinářskou vášní?

Naprosto skvěle. Vařím doma i na Instagramu, což mi navíc finančně hodně pomohlo hlavně v dobách covidu, protože jde o placenou spolupráci. Samozřejmě že své výtvory i ochutnám, takže když začínám mít pocit, že už toho bylo moc, dvakrát si nedám večeři a je po problému.

Co nového vás v nejbližší době čeká?

Naprostá změna celého režimu rodiny! Táda začne chodit od září do školy. Bude to náročné, ale zároveň se na ten jeho velký životní krok už všichni moc těšíme. No a s klavíristou Ondrou Hájkem chystáme po republice sérii komorních recitálů s názvem Bez řečí, což je v mém případě spíš název protimluv. A když už jsme u těch paradoxů, od září budu pro televizi Prima já rozvedená moderovat nový pořad o svatbách!