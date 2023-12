Na Vánoce budu bez synů. Domluvit s jejich otcem se nešlo, říká Absolonová

„Nemáme střídavou péči, ale letos je to tak, že má kluky na Vánoce táta. Pro mě to není příjemná situace, protože já Vánoce miluju. Musím říct, že je mi líto, že doma nebudou i proto, že Tomášovi se u nás na Vánoce strašně líbilo a dokonce poslední dva roky u nás byla i jeho dcera. Tak mě mrzí, že neumožní svým dětem být tam, kde je to asi fajn,“ svěřila se Monika Absolonová v rozhovoru pro pořad Showtime na CNN Prima News.

„Ale to nevadí, my si uděláme Vánoce už 23. prosince a budu se snažit, aby byly co nejhezčí. Ale to se snažím každý rok. Akorát se mi tím posouvají vánočky a tak. Chtěla jsem se domluvit, nejde to. Tak doufám, že budou mít stejně hezký Vánoce, jako by měli doma,“ říká.

„Dvacátého čtvrtého prosince, až odevzdám kluky, tak půjdu na pivo. Pak se vrátím a budu u bráchy,“ dodala zpěvačka, která má syny ve výhradní péči. Se svým otcem se děti vídají jednou za čtrnáct dní a letos to vyšlo právě na svátky.

Monika Absolonová a Tomáš Horna se dali dohromady v létě 2014. V roce 2016 se zasnoubili, přestože zpěvačka o další svatbě neuvažovala. Poprvé se vdávala v roce 2000, ve svých třiadvaceti letech. Vzala si tehdy slavného hokejistu Václava Eiselta.

Absolonová a Horna mají spolu syna Tadeáše, který přišel na svět na podzim 2015, a o tři roky mladšího Matouše. Sportovec má z předchozího vztahu ještě dceru. Rozchod s otcem svých dvou dětí oznámila Absolonová na 1. máje v roce 2021.

Po rozchodu promluvil bývalý hokejista o problémech z minulosti. Popsal, jak se stal nástrojem finančního podvodu a měl náhle milionové dluhy. Zavzpomínal i na vydírání a následný pobyt v psychiatrické léčebně.

VIDEO: Rodinné štěstí Moniky Absolonové na Instagramu (2021):