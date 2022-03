Když změna, tak pořádná! Rozhodla jsem se postavit všem strachům, říká Absolonová

Včera jste natáčeli další díl pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Jak vám to jde?

Je to zápřah. Teď jsem měla písničku jedné americké zpěvačky s filmovým klipem, kde zaprvé vystupuje polonahá, zadruhé je to v angličtině a zatřetí se přitom tančí. Jenže zatímco ve filmu tu scénu měsíc zkoušeli s písničkou nahranou ve studiu, ve Tváři to musíte zazpívat včetně tance naživo – a na přípravu máte týden. K tomu ta angličtina...

Kluci ode mě neslyší ošklivé věci. Stále je to jejich tatínek, bez ohledu na rozpory a probíhající okolnosti. Monika Absolonová zpěvačka