Ve slepé uličce se herec Marek Adamczyk sice nikdy neocitl, dospěl ovšem do bodu, kdy se ve své profesi chce ubírat jiným směrem. „Ukončil jsem angažmá v divadle a poprvé od doby, co jsem dostudoval, funguju na volné noze. Musím přiznat, že možnost dělat si co chci, mě něčím hrozně vzrušuje.“ Mluví i o svém manželství či nové řadě seriálu Kukačky.