Chtěla jsem vlastního syna poslat do háje, vzpomíná Kudrowová z Přátel

Osmapadesátiletá herečka, která se proslavila právě seriálem Přátelé, kde ztvárnila postavu Pheobe Buffetové, si synovu negativní reakci nakonec nechala líbit. „Nikdy v životě jsem nechtěla říct vlastnímu dítěti, ať jde do háje! Nakonec jsem si to naštěstí jen myslela a neřekla to nahlas,“ svěřila se Lisa Kudrowová.

Její syn Julian, kterému bylo v roce 2004, kdy seriál skončil, pět let, se na legendární sitcom poprvé podíval až na střední škole. „Začal se dívat tehdy, když se začali dívat jeho spolužáci a kamarádi,“ vzpomíná herečka.

Nejprve prý chválil její herecké kolegy, než vyjádřil později obrovské překvapení nad tím, že i jeho máma umí být vtipná. „Díval se a byl vskutku ohromen. Říkal mi, že je to opravdu vtipné, že hlavně kluci jsou hodně zábavní,“ popsala.

Kudrowová se také s potěšením podělila o to, že Julian je nyní velkým fanouškem jejího dalšího seriálu s názvem Návrat na výsluní, který se natáčel v letech 2005 až 2014. První díly prý začal sledovat, když se zotavoval z covidu-19.

„Zavolal mi a řekl: Tak jsem se právě podíval na první dva díly. Je to fakt dobrý, mami,“ vzpomíná herečka. „Málem jsem se rozbrečela. Nemyslela jsem si popravdě, že by se ten seriál někomu z naší rodiny líbil,“ dodala.

Lisa Kudrowová se v roce 1995 vdala za Michela Sterna, se kterým má syna Juliana Murraye Sterna.

Přestože seriál Přátelé skončil už před mnoha lety, lidé v herečce stále poznávají bláznivou blondýnku. V soukromém životě prý však zdaleka není taková jako její postava Phoebe. Například o panenství prý Kudrowová přišla až o svatební noci, když jí bylo dvaatřicet let.