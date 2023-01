Emily je modernější verze Carrie ze Sexu ve městě, míní Lily Collinsová

Třiatřicetiletá herečka, která je dcerou muzikanta Phila Collinse, vysvětlila, že seriál Netflixu není typickou romantickou komedií, Emily se v něm zaměřuje na svou kariéru, přátele, cestování a nové zážitky.

Zatímco v seriálu Sex ve městě, kde hlavní hrdinku ztvárnila herečka Sarah Jessica Parkerová, její postava novinářky Carrie Bradshawové často řeší převážně muže a své milostné zájmy.

„Je pravda, že je tam i romantika, ale Emily je moderní žena, která se více zaměřuje na svou kariéru a soustředí se spíš na vztah k sobě samotné,“ řekla Lily Collinsová.

„Lidé se mě často ptají, jestli je Emily spíš workoholička než romantička. Já si myslím, že je obojí. Má romantický pohled na život a potřebuje ostatní, své přátele a kolegy, ale nenavazuje závislé vztahy, protože hledá sama sebe a pracuje na sobě. Nové generace na tento model reagují více,“ dodala herečka, kterou budou diváci moci vidět i ve čtvrté ohlášené řadě úspěšného počinu z dílny Netflix.

Lily Collinsová v třetí řadě seriálu Emily in Paris

Seriál Emily in Paris čelil ve Francii kritice za stereotypní vyobrazení Paříže a obyvatel francouzské metropole. Přímo tvůrcům seriálu si stěžoval také ukrajinský ministr kultury Oleksandr Tkačenko, kterému se nelíbilo stereotypní a karikující vyobrazení postavy Ukrajinky jménem Petra. Ta se od „dokonalé“ hlavní hrdinky Emily odlišuje zastaralým oblečením a make-upem, krade v obchodě svršky, bojí se deportace a mluví francouzsky se silným přízvukem, přičemž někdy přechází do ukrajinštiny.

„V Emily in Paris máme karikaturu Ukrajinky, což je nepřijatelné. Je to také urážlivé. Takto vidí Ukrajince v zahraničí? Jako někoho, kdo krade, chce mít vše zdarma, bojí se deportace? Nemělo by to tak být,“ napsal šéf ukrajinského resortu kultury na telegramu.

Streamovací platforma mu podle něj slíbila, že s ním bude v užším kontaktu, aby se podobným případům v budoucnosti zamezilo.

VIDEO: Trailer k třetí řadě úspěšného seriálu Emily in Paris: