Leukémie mě utvrdila v tom, co chci dělat, říká hvězda seriálu Emily in Paris

V dospívání kvůli leukémii strávila Ashely Parková téměř osm měsíců v nemocnici, kde podstoupila šest chemoterapií. Nadace Make-a-Wish, která se zaměřuje na to, aby vážně nemocným dětem plnila jejich největší přání, následně splnila přání i jí. Šlo o výlet na Manhattan, který jí umožnil přímo na Broadwayi vidět promítání filmů Lví král, Chorus Line, Zrození jara či Svůdná touha.

A právě tento zážitek zpečetil její touhu stát se zpěvačkou a herečkou. „Řekla jsem si, že jakmile budu z nemocnice venku, chci prostě jenom být mezi lidmi,“ vzpomínala Parková v rozhovoru pro Sunday Times.

William Abadie, Lily Collinsová a Ashley Parková v seriálu Emily in Paris (2021)

Ihned po návratu do školy proto začala hrát v divadle. Když pak dostala hlavní roli ve školní adaptaci filmu Správná dívka, zpětně to hodnotí jako tu nejlepší terapii, jakou si mohla přát.

„Když jsem si mohla nasadit paruku, obléct kostým a být někým úplně jiným, byl to ten nejlepší únik od obrazu holky, která měla rakovinu. Nechtěla jsem, aby mě definovalo právě tohle,“ řekla na adresu své nemoci. „Možná právě to mě dovedlo tam, kde jsem dnes. Rozhodně jsem se stala zarputilejší, i když to jsem byla odjakživa, ale prostě jsem začala věci víc řešit.“

Ashley Parková (Paříž, 6. prosince 2022)

Nakonec se dostala právě na Broadway, kde v roce 2018 obdržela nominaci za nejlepší herečku ve vedlejší muzikálové roli. Nyní v netflixovém seriálu Emily in Paris ztvárňuje chůvu, nadějnou zpěvačku a nejlepší kamarádku hlavní postavy Mindy.

Tato role podle Parkové napomáhá i kladnému vnímání lidí asijského původu. „Díky postavě Mindy si lidé spojí asijské rysy s vřelostí, povzbuzením, módou, smíchem a hudbou. Když pak někde potkají nějakého Asiata, nemají z něj strach nebo divný pocit. Myslím, že v tomhle je ten seriál revoluční,“ prohlásila v témže rozhovoru. „Když jsem se tam přihlašovala, ani jsem nepočítala s tím, že to vyjde. V Paříži, natož s těmito lidmi, je mi krásně. Prostě se mi splnil sen.“