Seriál urážlivě zobrazuje Ukrajinku, stěžoval si Netflixu ministr

Streamovací platforma mu podle něj slíbila, že s ním bude v užším kontaktu, aby se podobným případům v budoucnosti zamezilo, informovala ruská služba stanice BBC.

Ukrajinka Petra se objeví ve čtvrté epizodě nové série. Od hlavní hrdinky Emily se odlišuje zastaralým oblečením a make-upem, krade v obchodě svršky, bojí se deportace a mluví francouzsky se silným přízvukem, přičemž někdy přechází do ukrajinštiny, popsala BBC.

„V Emily in Paris máme karikaturu Ukrajinky, což je nepřijatelné. Je to také urážlivé. Takto vidí Ukrajince v zahraničí? Jako někoho, kdo krade, chce mít vše zdarma, bojí se deportace? Nemělo by to tak být,“ napsal šéf ukrajinského resortu kultury na telegramu.

Nespokojenost vyjádřili i někteří další uživatelé sociálních sítí.

„Ukazujete ukrajinskou ženu jako člověka bez vkusu a důstojnosti. Hloupou, nevzdělanou zlodějku (...) A to se děje, zatímco je tolik talentovaných Ukrajinců, kteří ovlivňují celosvětové trhy v technologiích, módě, umění, udržitelnosti, vědě, sportu? napsala na Instagramu blogerka Jevhenija Havrylková.

Jiní se seriálu zastali nebo naznačili, že dění v něm neberou tak vážně. „Takže v seriálech mohou být negativní postavy kdokoliv, jen ne Ukrajinci? Jasně, každý by si přál, aby byla z Moskvy, ale ne vždy je to tak, jak chceme,“ vyjádřila se na facebooku ukrajinská filmová producentka Natalka Jakymovyčová.

Ministr později ukrajinským médiím sdělil, že Netflix na jeho stížnost reagoval. „Poděkovali za zpětnou vazbu. O nespokojenosti ukrajinských diváků s vyobrazením Ukrajinky slyšeli. Dohodli jsme se, že v roce 2022 budeme v užším kontaktu, abychom podobným případům předešli,“ řekl Tkačenko.

Server BBC poznamenal, že seriál Emily in Paris čelil už dříve kritice ve Francii za stereotypní vyobrazení Paříže a obyvatel francouzské metropole.