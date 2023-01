GLOSA: Už stačilo. Počtvrté Emily in Paris nevracejte

Ačkoliv se tvůrci znovu úpěnlivě snaží čechrat oblaka cukrové vaty, prvotní radost ze sladké neřesti mizí a zůstávají jen ulepené ruce. Realitu sice od Emily in Paris dávno nikdo nečeká (viz zde), přesto by nemuseli tvůrci v čele s Darrenem Starem dávat tak okatě najevo, že tuší, proč diváci přistoupili na jejich pohádkovou hru. A jakou že to? No přeci starou známou hru o trochu ztracené avšak talentované a ambiciozní mladé Američance, která se vydává do Paříže vysvětlit Evropanům, jak se správně dělá byznys.

Drobné libůstky, které přinášely předchozí série, tentokrát chybí a očekávání zůstávají nenaplněna. Minimum humoru i nadsázky, žádná osobní dramátka. V seriálu tak zůstávají už jen tolikrát omílané stereotypy, iracionální jednání postavy a vztahová schémata typu chci tě – nechci tě – chci tě a tak dále.

Problém primitivních námětů je ten, že když už fungují, fungují maximálně napoprvé, s trochou štěstí napodruhé, napotřetí už ale opravdu ne. Darrena Stara to ovšak očividně netrápí. Muž, který stál u zrodu Beverly Hills 90210, Melrose Place i Sexu ve městě už několikrát dokázal, že s klidem pohřbí i svá nejceněnější díla. Když se lidé dívají a Netflix platí.

Emily in Paris má pravděpodobně dva typy diváků: oddané fanoušky a ty, jež svým výše uvedeným výrokem přesně charakterizoval Phillip Henry. První jmenovaní teď argumentují, že ale přeci hlavní hrdinka ve třetí sérii už není tak sebestředná a že si scenáristé vzali k srdci přehnanou stereotypizaci všeho (doslova), druzí však nesouhlasí a zakázané ovoce, ke kterému před dvěma lety usedli poprvé, opouští. I když třeba ještě loni horovali za Emily in Paris jako dokonalý produkt odpočinkové televize.

Pak ale přijdou první čísla sledovanosti a co naplat, nová série je znovu hitem. Před týdnem se v USA stala celkově druhým nejsledovanějším pořadem a do top desítky se dostala v 93 zemích. Emily in Paris tak už podruhé potvrdila svůj potenciál nejen z hlediska diváckého, ale také reklamního. Ve třetí sezoně toho využil třeba Samsung, McLaren a nejvíc okatě hned v první epizodě fastfoodový řetězec McDonald’s se svou „McBaguette“ (která se mimochodem skutečně začala prodávat).

Zatímco první řada se ještě (k pohoršení mnohých) dočkala nominací na Zlaté glóby a Emmy, tentokrát se dá očekávat, že už žádná nepřijde. Minimálně od kritiků. Čtvrtá řada ale bude. Netflix její realizaci schválil už loni společně s třetí sezonou.

Co si z toho všeho odnést? Nic. Logicky. I když ne. Pardon. Ty kostýmy stojí za to. Výtvarnice odvedly skvělou práci, to se musí nechat. A jinak snad možná ještě nedávnou zprávu, že jeden z Emiliných nápadníků by se prý mohl stát adeptem na dalšího představitele Jamese Bonda. Nu, každý někde začínal.