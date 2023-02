Nej témata pro stand-up? Vztahy, hubnutí a nedokonalý život, míní komička

Setkali jsme se v rámci večera věnovaného čokoládě. Jaký k ní máte vztah?

Myslím si, že to je úplně evidentní, že mám ráda čokoládu!

Namáčet čokoládu do kafe, nebo ne?

Ano, mňam! (smích)

Jste člověk, který se živí tím, že baví publikum. Co podle vás dnes ve stand-up comedy nejvíce funguje? Jaká témata?

Podle mé zkušeností jsou to rozhodně vztahy. Konkrétně tedy neúspěšné. Na tom mám postavený i svůj podcast s Péťou Polnišovou, kde rozebíráme vztahy. Má to mnoho posluchačů. Myslím si, že toto je základ. Zároveň i diety, hubnutí a všeobecně vždy něco, co člověku nevyjde, protože to nás tak nějak polidšťuje. Život není dokonalý.

Petra Polnišová a Eva „Evelyn“ Kramerová jako Dorothy a Lorelei z filmu Páni mají radši blondýnky (kalendář Proměny)

Do vztahů budou v dnešní době jistě patřit i seznamky.

Určitě tam patří seznamky i všechno ostatní. Všechny tyto patálie.

Máte sama nějakou vtipnou zkušenost? Třeba s Tinderem?

Mám, ale nechtěla bych ji rozebírat!

Byla ve své době i herečka a stand-up komička Petra Polnišová vaší ikonou?

Neměla jsem ji vyloženě jako ikonu, ale registruji ji už dávno, protože to byla jedna z opravdu vtipných žen na Slovensku. Jsem ráda, že jsme se mohly setkat na několika projektech a vlastně být i kamarádkami. Je to jedna z mých nejlepších přítelkyň, a navíc spolu pracujeme, takže z toho mám velkou radost.

Musíte si coby komička v dnešní době dávat velký pozor na to, z čeho si děláte legraci?

Já si myslím, že hodně komiků s tím má dnes problém. Třeba ti, kteří reflektují běžné dění. Tím, že můj humor byl vždy postavený na tom, že jsem si nikdy nedělala srandu z někoho jiného než ze sebe, jsem v rámci tohoto v bezpečí.

Co vás nejvíce ovlivnilo jako teenagerku?

Jsem ráda, že jsem měla volnost. Moje maminka mi dala volnost, takže jsem si všechny různé bizarní zkušenosti dovedla sama vyskákat, to je nepřenosná věc. To, že na vlastní kůži si musíme všechno zkusit. Všechny ty dobré, ale také nepříjemné věci.

Co vás v současnosti inspiruje?

Hm, přemýšlím. Nechávám se momentálně vést, chytla jsem takový druhý dech svobody. Pozoruji svět a život okolo, takže asi to.

Při čem si nejvíce odpočinete, nebo se naopak vyřádíte, když potřebujete vypustit energii?

Já vypouštím energii denně, takže to nepotřebuju. Spíš ji potřebuji někdy dobít. A v tu chvíli mi pomáhá samota, příroda, procházky, skutečně chill. Nebýt denně na akcích a nepotkávat se s mnoha lidmi.

Které zahraniční komičky a herečky máte ráda?

Mám moc ráda například Kristen Wiig. Je nejen neuvěřitelně vtipná, ale také velmi autorsky zdatná. Viděla jsem ji hrát i v nějakém vážném filmu a úplně jsem odpadla, jak byla dobrá!

Jak moc toužíte po hlavní roli ve filmu vy sama?

Já už jsem v několika filmech hrála a moc mě to bavilo. Je to věc, která je opravdu parádní. Ale teď si tak říkám, že si musím něco autorského napsat sama.

Kde vás osobně můžeme vidět vystupovat?

Momentálně nacvičujeme divadelní hru, kde alternuji Petru Polnišovou. Ale můžete nás poslouchat i v našem podcastu s názvem „Jauuu, PS: to bolelo“.

VIDEO: Komička Evelyn (Eva Kramerová) v Show Jana Krause: