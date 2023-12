Vtipné ženy to mají těžší než vtipní muži, míní stand up komička Evelyn

Setkáváme se po roce. Co zásadního se ve vašem životě změnilo?

Změnila se mi barva vlasů, jsem teď zrzka a změnila se i spousta dalších věcí. Ale byl to velmi příjemný rok, co jsme se neviděli, takže všechno dobré.

Jste člověk, u kterého můžeme být trošku nekorektní. Stoupla vám inteligence, když jste se zbavila blond?

Absolutně. Jsem teď normálně doktorka věd.

Když se porozhlédneme po vašem TikToku a Instagramu, je tam spousta humorných scének, třeba i se slovenským komikem Fero Jokem. Co vás popuzuje k natáčení?

Někdy je to jen chtíč udělat něco humorného. A někdy je to povinnost. Přece všichni víme, jak funguje algoritmus na sociálních sítích, že? Jak kdy no. Někdy vím, že Fero potřebuje trošku pauzu a já jsem zrovna nabuzená po mojí pauze… Takže to máme různé.

František Košarišťan alias Fero Joke a Eva Kramerová alias Evelyn

Nebudeme říkat, kdo z českých nebo slovenských celebrit je směšný. Ale kdo má podle vás největší potenciál pobavit publikum, ať už z hlediska absurdity, nebo toho, když jej napodobíte?

Já parodie nedělám. Já se tomu vyhýbám, neboť se nechci nikoho dotknout (smích). Ale mám samozřejmě své tajné favority. Ty ale neprozradím, to je jen pro mě a pro moje známé. Máme pár skvostů, kteří jsou možná super na nějaké parodie, ale možná to Ferko dělá lépe. Já jsem takové Švýcarsko. Nechci nikomu nějak ublížit, takže si nejraději tím pádem dělám srandu sama ze sebe. Protože vím, že to zvládnu.

Jaké je vaše pomyslné guilty pleasure, tedy provinilé potěšení? Patří mezi ně třeba taky československá popkulturní scéna zpěvaček?

Guilty pleasure? To jsou pro mě reality tv pořady jako Skutečné paničky z Atlanty, nebo z Beverly Hills. Americké reality show. To já si jedu maximálně. Když mám den volna a chci úplně vypnout mozek.

Když dojde na Ferka, na kolikátý pokus děláte scénky? To mě zajímá, protože se určitě občas „rozsekáte“ smíchy, ale musíte si udržet pozornost diváka s vážnou tváří.

No, někdy se to stává. Ale to je výhoda natočených věcí, že to můžeme dát i desetkrát, když nám to nejde a smějeme se. Kolikrát se to ani nedá! Ale my to dáváme ven, však je to lidské. To je to nejvtipnější na tom. Dělat něco s vážnou tváří se ne vždycky dá.

Když zabrousíme úplně jinam, vtipná děvčata přitahují určitý typ potenciálních protějšků. Ale někteří z nich se potom bojí, aby jim stačili a dovedli vykompenzovat ten humor. Jak to vnímáte?

Myslím, že vtipné ženy to mají trošku těžší, než vtipní muži. Je to super, ale většinou jsou muži podle mě s vtipnými ženami opatrnější a chodí kolem nich někdy tak trošku „po špičkách“.

Řekla byste o sobě, že váš humor bourá ledy, dovedete uvolnit atmosféru a prolomit tu pomyslnou zeď?

Rozhodně, toto je asi dar, který mám. I když je nějaká nepříjemná situace, tak to umím odlehčit. Za to jsem vděčná, mockrát mi to pomohlo. Když je někdo introvertnější, já jsem zas oproti tomu celkem odvážný člověk, extrovert. Vždycky jdu do toho, odlehčím situaci, ano. Jsem za to vděčná.

Když o vás někdo řekne, že jste divoká, je to pro vás lichotkou?

Asi ano, protože je to fakt!

Jak prožíváte předvánoční období?

Miluji Vánoce. Vánoce jsou můj oblíbený svátek. I když je v prosinci nejvíc práce, tak jsem si řekla, že tento rok si to chci užít, a od nějaké chvíle si budu opravdu užívat ten advent, péct a tak. Uvidíme, jestli se mi to podaří, ale jsem optimistka. Na Vánoce se velmi těším.