Mistr svérázných postav. Herec Augusta bojoval s pitím, velké role ho míjely

Já věřím v ďáblíka. Řekne mi: Karlíčku, pojď na jedno pivo. Já chvilku váhám, ale poslechnu. Jenže je tam nějaká parta, piv si dám deset a ďábel mě už zase má. Protože on, stejně jako pojišťovák, si musí vést účty. Musí Belzebubovi předložit inventuru, že pracoval odpovědně.

Je to právě 25 let od smrti Karla Augusty, který krátce předtím vydal své paměti, v nichž otevřeně popisoval celoživotní boj s nadměrným pitím. Souboj to byl urputný, dlouho neměl jednoznačného favorita. Chvílemi to vypadalo, že herec zvítězí, jenže protivník se nikdy nevzdal. Přestože Karel odešel v pouhých 62 letech, stihl toho požehnaně.