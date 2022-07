Urostlý František Peterka nebyl jen Krakonoš. Sehrál na dvě stě padesát rolí

Když si nechal devatenáctiletý František Peterka od cikánky hádat z ruky, vyslechl si: „Mladý pane, vy jste umělec a budete vyznamenaný. Za to umění, co budete dělat. Budete dvakrát ženatý a mít dvě děti, nikdy nebudete bohatý, ale nikdy nebudete mít nouzi. A celý život bude kolem vás plno závisti. A tadyhle, to už vám bude hodně let, budete mít úraz nohy, ale veliký, budete s tím v nemocnici. A dlouho.“