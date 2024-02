Helenu miluju, nikdy jsem ji nechtěl poškodit, řekl u soudu Jiří Vondráček

Tak daleko jako nyní to v dlouhodobě napjatých vztazích mezi sourozenci Jiřím a Helenou Vondráčkovými ještě nikdy nezašlo. Policie sice už dřív řešila trestní oznámení, které na zpěvaččina bratra podal její manžel, věc však skončila odložením. Až teď, ve čtvrtek, usedl hudebník Jiří Vondráček poprvé na lavici obžalovaných, a to pro trestný čin poškozování věřitele.

Tři židle pro poškozené na protější straně místnosti zůstaly prázdné. Zpěvačka Helena Vondráčková, její muž Martin Michal ani tour manažerka z jeho Agentury MM Petra Kubíková k soudu nepřišli. Zastupuje je zmocněnkyně Jana Gavlasová, která v kauze vystupuje také jako poškozená.

Podle obžaloby měl zpěvaččin bratr přijít před pěti lety s nápadem, jak zmíněnou čtveřici připravit o peníze. „Jiří Vondráček začátkem roku 2019 s úmyslem poškodit svou sestru Helenu Vondráčkovou i ostatní oprávněné a zmařit uspokojení jejich nároků na úhradu nemajetkové újmy ze strany povinného Jana Šinágla (...) navedl svého známého Jana Šinágla, aby prostřednictvím dobrovolné dražby vyvedl svůj nemovitý i movitý majetek, a svého známého Miloše Horu, tehdejšího jednatele společnosti Aukční centrum Bussmark, aby tuto dražbu připravil a realizoval,“ uvedl státní zástupce Petr Šimice.

Jan Šinágl je „občanský novinář“ a aktivista, který se před lety v soudním sporu Agentury MM se zpěvačkou Martou Kubišovou veřejně postavil na stranu Kubišové. Na svém webu začal publikovat o Michalovi nelichotivé články, ve kterých například uváděl, že má manželku Helenu Vondráčkovou podvádět, vést milostnou či sexuální korespondenci s jinými ženami, třeba se svou spolupracovnicí Kubíkovou, nebo mít nemanželské dítě s advokátkou Gavlasovou.

Žaloby na sebe nenechaly dlouho čekat. Spory se táhly několik let a Šinágl v psaní článků o Michalovi a Vondráčkové neustal. Proto mu to později Krajský soud v Praze předběžným opatřením zakázal.

Muž to nerespektoval a do věci se tak vložil soudní exekutor, který začal Šináglovi ukládal opakované stotisícové pokuty. Když se součet sankcí blížil k jednomu milionu, chtěl exekutorský úřad poslat aktivistův majetek – dům, zahradu i auto – do dražby. Posudek uváděl, že jde o věci za téměř čtyři miliony korun.

V té době už měl Šinágl také v ruce nepravomocný rozsudek Okresního soudu v Berouně, podle kterého měl Vondráčkovou, Michala, jejich advokátku i spolupracovnici odškodnit celkovou částkou přes milion korun.

Helenu bych nikdy nepoškodil, tvrdí bratr

Podle obžaloby Šinágl exekutorskou dražbu o týden předběhl, když dal svůj majetek do takzvané dobrovolné dražby, v níž se jeho věci prodaly za čtvrtinu – za milion.

Ve stejný den, kdy tato dražba proběhla, odešlo na účet exekutora zhruba 800 tisíc korun, které Šinágl dlužil na pokutách. Na milionové odškodnění Vondráčkové, Michalovi, jejich advokátce a kolegyni, které jim později pravomocně přiznal i odvolací soud, už peníze nezbyly.

Státní zástupce tvrdí, že s nápadem „zcizit“ tímto způsobem Šináglův majetek a poškodit zpěvačku i její blízké přišel Jiří Vondráček. Nelegální akci podle spisu zorganizoval jeho známý – dražebník Hora, kterému měli pomáhat další dva lidé – Leoš Král a Johana Tefrová.

Poslední dvě jména jsou spojena s firmou IMMO Žebrák, která podle žalobce vznikla účelově pět dní před dobrovolnou dražbou. „Firmu s počátečním vkladem 100 korun založil 1. března 2019 Leoš Král za jediným účelem, kterým bylo vydražení předmětných nemovitostí a movitých věcí (...) jediným společníkem je IMMO Investiční, jejíž jednatelkou je Johana Tefrová,“ popsal státní zástupce.

K soudu ve čtvrtek nepřišli ani obžalovaný dražebník Hora ani vydražitel Šináglova majetku Král, povoláním údržbář. Tefrová, která si měla v souvislosti s dražbou „u kamarádky“ vypůjčit peníze, sice vypovídala, ale většinou tak, že si detaily už nepamatuje. Působila spíš jako „bílý kůň“ než jako skutečná podnikatelka.

Šinágl v jednací síni vypovídat odmítl. Samosoudce Miroslav Vobořil přečetl jeho dřívější výpovědi na policii, v nichž se obžalovaný muž popsal jako oběť pronásledovaná a šikanovaná Agenturou MM, justicí i exekutorem. „Zaplatil jsem za to svým domem, infarktem a dvěma operacemi srdce,“ řekl policistům.

Na dotaz vyšetřovatele, kdo s nápadem na dobrovolnou dražbu přišel, odpověděl, že ho s dražebníkem Horou seznámil Jiří Vondráček. Obžalovaný muzikant to potvrdil. Odmítl však, že se mělo jednat o cokoliv nelegálního. Pojem „dobrovolná dražba“ prý tehdy vůbec neznal. Myslel, že Hora Šináglovi poradí, jak se bránit proti vysokým pokutám, které mu exekutor ukládá.

Helena Vondráčková a Jiří Vondráček na archivním snímku

„Nařčení, že jsem chtěl způsobit své sestře Heleně a Martinu Michalovi nějakou škodu, považuji za vykonstruované a je to pro mě úplně absurdní,“ uvedl zpěvaččin bratr.

„Padesát let jsme žili v rodinné shodě, pomáhali jsme si. Já Helenu miluju. Vážím si jí za to, co jako zpěvačka dokázala. Když mi najednou někdo říká, že jsem chtěl sestře způsobit nějakou škodu, tak je to nepřijatelné a nepochopitelné. Nic takového v srdci ani v hlavě nemám. Jestli mi to někdo podsouvá, tak je to prostě lež. Obvinění je naprosto nesmyslné,“ dodal.

Všem pěti obžalovaným hrozí v případě prokázání viny trest od šesti měsíců do pěti let vězení. Čtveřice poškozených, tedy zpěvačka, její manžel, jejich zmocněnkyně a spolupracovnice, od nich žádá za nemajetkovou újmu dohromady přes 800 tisíc korun. Hlavní líčení má pokračovat v dubnu.