Okouzlil mě v uniformě pilota a sbalil na Bali, říká Vondráčková o manželovi

„Letěla jsem tehdy na dovolenou s kamarádkou z Berlína. Byly jsme Michalovi představené, protože letěl jako druhý pilot. Přišli nás s kolegou pozdravit na letišti a my jsme na něm mohly oči nechat. Strašně mu to seklo, a když odešli, podívaly jsme se na sebe s kamarádkou a udělaly jsme pochvalně: Hmm! V uniformě mu to neuvěřitelně slušelo. Musím říct, že to byl fakt fešák,“ vzpomínala Helena Vondráčková během rozhovoru v pořadu STAR STORY na ÓČKU STAR.

„Na letišti to bylo jen krátké setkání, pak jsme se dlouho neviděli. Až později. Byl členem sportovního spolku Amfora a já jsem dostala od jeho prezidenta Petra Salavy nabídku, abych se také stala ‚čestnou vykopávkou‘, jak my říkáme. Tam jsme se poznali znovu, odjeli jsme společně všichni na Bali a tam mě nabalil,“ popisuje se smíchem.

Roku 1983 se Helena Vondráčková provdala za německého muzikanta Helmuta Sickela a setrvala s ním v manželství do roku 2001. V roce 2003 si pak na Karlštejně vzala podnikatele Martina Michala.

Helena Vondráčková a Martin Michal půl roku před svatbou (15. září 2002)

„S manželem jsme spolu už jedenadvacet let, ale čtyřiadvacet roků se známe. Kdysi jsem se ptala dokonce i kyvadélka, jestli si ho mám vzít. To mě naučila maminka. Úplně to vidím jako dnes, bylo to v koupelně, když mě líčil a česal vizážista Zdenda Fencl. Začalo se to krásně točit dokolečka, jako že ano. Tak jsem si řekla, jdu do toho a nic mě nezastaví,“ směje se.

Během rozhovoru na ÓČKU STAR byla řeč také o článku na iDNES.cz o nejoblíbenějších psích plemenech v Česku. „Já sama mám dvě oblíbené rasy. Kdysi na začátku to byl kokršpaněl a po něm už mám teď čtvrtého německého ovčáka. Když jsem byla malá, měli jsme také velmi temperamentního foxteriéra,“ vzpomíná.

V den svých 77. narozenin, 24. června 2024, vystoupí Helena Vondráčková v pražské O2 areně. Oslavu si spolu se svými fanoušky zopakuje následující i den, 25. června. První show si diváci budou moci užít na ploše určené k stání, přidaný koncert pak na ploše určené k sezení.