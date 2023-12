Jiří Krampol má zdravotní problémy. Opět mu volali záchranku

„Jirka je doma, není mu dobře. Teď jsem volal rychlou s doktorem, protože je na tom tři dny špatně. Je celý oteklý. Uvidíme, až přijede lékař. Tři dny jen leží a je oteklý, vůbec neotevře oči. Nemohu s ním být celou noc a trnout strachy. Vždy jsem ho poslal do Nemocnice Na Františku, ale teď je oteklý, je mu špatně, stěžuje si, že chce umřít,“ citoval web ŽivotvČesku.cz hercova kamaráda, který pracuje jako zdravotní bratr a pečuje o něj už dvanáct let.

Jiřího Krampola trápí celoživotně průdušky a také před dvěma týdny ho lékaři pražské Nemocnice Na Františku dávali dohromady pomocí kapaček. Loni zde trávil Vánoce i Nový rok.

V nemocnici byl kvůli problémům s dýcháním a dušením se hospitalizovaný také letos koncem června, záchranku mu volal v noci soused, herec tehdy také skončil na jednotce intenzivní péče, kde byl napojen na infuze.

Krampol oslavil 11. července 85. narozeniny. Na JIP skončil také před rokem, koncem listopadu 2022. „Od dětství mám problémy s průduškami, trápí mě to každoročně, a to hlavně v tomto počasí. Každý rok chodím do nemocnice pravidelně na kontrolu, protože se bojím, abych nedostal zápal plic. Dostal jsem antibiotika přímo do žíly, protože to je nejrychlejší a nejúčinnější způsob. Je to pro mě určitě lepší, než abych doma zbytečně ležel čtrnáct dní a cpal se práškama,“ řekl tehdy Krampol v rozhovoru pro iDNES.cz.

Herec řekl, že odpočívat se na rady lékařů sice snaží, ale potřebuje k životu společnost i práci a rozhodně nepatří mezi muže, kteří by každý večer seděli doma před televizí u seriálu s lahví piva v ruce.