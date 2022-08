Tenkrát před 40 lety. Veteráni z Pitavalu Krampol, Zedníček a Frej vzpomínají

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Jak je to dávno, co se prvně Pavel Zedníček, Jiří Krampol a Ladislav Frej sešli na natáčení seriálu Malý pitaval z velkého města? Přesně 40 let. Proč se zrovna tahle neakční kriminálka z roku 1982 stala fenoménem? A ví se vůbec, co to pitaval znamená? I k tomu jsme se vedle historek z natáčení v našem trojrozhovoru se známými herci dostali.