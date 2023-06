Jiří Krampol skončil v nemocnici na JIP, trápí ho potíže s dýcháním a slabost

Podle informací Blesku se Jiří Krampol začal v noci ze středy na čtvrtek dusit, jeho soused mu po půlnoci volal záchranku. V nemocnici, kde byl po převozu ihned napojen na infuze, by měl zůstat nejméně do pondělí. Na dotazy iDNES.cz zatím herec a dabér nereagoval.

Krampol, který oslaví 11. července 85. narozeniny, skončil naposledy na JIP v Nemocnici Na Františku koncem listopadu 2022. Pod dohledem lékaře Rudolfa Špačka si zde i tehdy léčil pomocí nitrožilně podávaných antibiotik nemocné průdušky, které ho trápí celý život.

„Od dětství mám problémy s průduškami, trápí mě to každoročně, a to hlavně v tomto počasí. Každý rok chodím do nemocnice pravidelně na kontrolu, protože se bojím, abych nedostal zápal plic. Dostal jsem antibiotika přímo do žíly, protože to je nejrychlejší a nejúčinnější způsob. Je to pro mě určitě lepší, než abych doma zbytečně ležel čtrnáct dní a cpal se práškama,“ řekl tehdy Krampol v rozhovoru pro iDNES.cz.

Přiznal také, že mu vadí negativní články v bulváru. „Stále dokola si vymýšlejí, jak už jsem pomalu na smrtelné posteli. Například jsem byl na letišti a tam je to všude daleko, tak jsem si půjčil ten vozík a hned ze mě udělali invalidu a psali, že už jsem na tom už tak špatně, že sám nemůžu ani chodit,“ postěžoval si.

Dodal, že odpočívat se na rady lékařů sice snaží, ale potřebuje k životu společnost i práci a rozhodně nepatří mezi muže, kteří by každý večer seděli doma před televizí u seriálu s lahví piva v ruce.