Jiřího Krampola hospitalizovali na JIP. Jsem v naprostém pořádku, říká

„Od dětství mám problémy s průduškami, trápí mě to každoročně, a to hlavně v tomto počasí. Každý rok chodím do nemocnice pravidelně na kontrolu, protože se bojím, abych nedostal zápal plic,“ řekl dobře naladěný Jiří Krampol v pondělí dopoledne v telefonickém rozhovoru pro iDNES.cz.

„Dostal jsem antibiotika přímo do žíly, protože to je nejrychlejší a nejúčinnější způsob. Je to pro mě určitě lepší, než abych doma zbytečně ležel čtrnáct dní a cpal se práškama,“ vysvětluje herec.

„Byl jsem i na CT a vše mám v pořádku. Jen ty moje průdušky mě pořád trápí. Ale ošklivý kašel už mám pryč a vše je mnohem lepší, už ani nesípu. Jsem v naprostém pořádku,“ říká Krampol.

Trápí ho jen negativní články v bulváru. „Oni si při různých příležitostech stále dokola vymýšlí, jak už jsem pomalu na smrtelné posteli a podobně. Například jsem byl na letišti a tam je to všude daleko, tak jsem si půjčil ten vozík a hned ze mě udělali invalidu a psali, že už jsem na tom už tak špatně, že sám nemůžu ani chodit,“ stěžuje si.

„Nebo kdysi psali o mém nepřátelství s Jirkou Lábusem kvůli dabingu filmů s Louisem de Funèsem. Je to nesmysl. S Jirkou jsme kamarádi celý život. Už dvacet let se takovým článkům směju, ale víte co, štve mě to, když se píší naprosté nesmysly,“ povzdechl si na závěr Krampol.

Odložená premiéra dokumentárního filmu o Jiřím Krampolovi s názvem Život je sranda režiséra Zdeňka Kováře by se měla uskutečnit 15. prosince.

VIDEO: Jiří Krampol a Kateřina Bláhová o filmu Život je sranda: