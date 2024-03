Herec Jiří Krampol zkolaboval, byl hospitalizován na oddělení intenzivní péče

„Mohu potvrdit, že jsme zasahovali v ulici Žatecká. U muže ve věku okolo 80 let jsme zajistili vitální funkce a transportovali ho do nemocnice,“ uvedl tiskový mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.

Jeho manažer Miloš Schmiedberger upřesnil, že herec Jiří Krampol leží na jednotce intenzivní péče. „Jirka byl z nemocnice Na Františku propuštěn 20. března, tedy ve středu. K jeho současnému zdravotnímu stavu mohu pouze sdělit, že byl převezen v pátek večer do Všeobecné nemocnice na Karlově náměstí, kde je v současné době na oddělení intenzivní péče,“ řekl Blesku.

Podle informací deníku herec zkolaboval a ležel ve svém bytě. Poté, co nereagoval na vnější podněty, jeho kamarádka zavolala záchranku.

Jiří Krampol (Praha, 19. června 2023)

Jiří Krampol se v posledních letech opakovaně potýká se zdravotními problémy. V nemocnici skončil na jednotce intenzivní péče i v prosinci. Propustili ho sice domů, ale jeho známý mu po několika dnech opět musel volat záchranku.

Oblíbeného herce a dabéra trápí celoživotně průdušky a lékaři pražské Nemocnice Na Františku ho pravidelně dávají dohromady pomocí kapaček.

„Od dětství mám problémy s průduškami, trápí mě to každoročně, a to hlavně v tomto počasí. Každý rok chodím do nemocnice pravidelně na kontrolu, protože se bojím, abych nedostal zápal plic. Dostávám antibiotika přímo do žíly, protože to je nejrychlejší a nejúčinnější způsob. Je to pro mě určitě lepší, než abych doma zbytečně ležel čtrnáct dní a cpal se práškama,“ řekl v minulosti Krampol v rozhovoru pro iDNES.cz.

Ve svém věku se sice odpočívat podle rad lékařů snaží, ale potřebuje prý k životu společnost i práci. „Rozhodně nepatřím mezi muže, kteří by každý večer seděli doma před televizí u seriálu s lahví piva v ruce,“ dodal herec.